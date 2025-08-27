Égő buszok Budapesten: sokkoló számok derültek ki a vizsgálatban

Megosztás itt:

Átfogó műszaki ellenőrzést folytat le a BKV-buszokon a kormányhivatal az utasok biztonsága érdekében – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Mint ismeretes, az elmúlt időszakban négy

BKV-autóbusz gyulladt ki Budapesten.

Az emiatt elrendelt azonnali vizsgálat lesújtó és aggasztó eredménnyel zárult, veszélyes hiányosságokat tárt fel, ezért vált szükségessé a minél több autóbuszra kiterjedő, átfogó műszaki ellenőrzés.

A kormányhivatal közlése szerint műszaki ellenőreik az azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés során összesen negyven, a mindennapi közlekedésben résztvevő járművet vizsgáltak át. Ezeknek a 22 százaléka alkalmatlan volt utasok szállítására, így törölték a műszaki érvényességüket. Azonnali javítás elrendelésére a járművek 28 százaléka esetében volt szükség, szintén 28 százalékot harminc napon belüli műszaki szemlére köteleztek.

