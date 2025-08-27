Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 27. Szerda Gáspár napja
Jelenleg a TV-ben:

Napindító

Következik:

Napindító 09:00

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Égő buszok Budapesten: sokkoló számok derültek ki a vizsgálatban

2025. augusztus 27., szerda 08:00 | Magyar Nemzet
Budapest

A kormányhivatal szerint a fővárosi buszoknak csupán 22 százaléka felelt meg műszakilag, miután sorra kigyulladtak a járművek. A helyzet kísértetiesen emlékeztet a Demszky-korszakban örökölt lerobbant járműparkra, miközben a fejlesztési források mára töredékükre estek.

  • Égő buszok Budapesten: sokkoló számok derültek ki a vizsgálatban

Átfogó műszaki ellenőrzést folytat le a BKV-buszokon a kormányhivatal az utasok biztonsága érdekében – közölte Budapest Főváros Kormányhivatala. Mint ismeretes, az elmúlt időszakban négy 

BKV-autóbusz gyulladt ki Budapesten.

Az emiatt elrendelt azonnali vizsgálat lesújtó és aggasztó eredménnyel zárult, veszélyes hiányosságokat tárt fel, ezért vált szükségessé a minél több autóbuszra kiterjedő, átfogó műszaki ellenőrzés.

A kormányhivatal közlése szerint műszaki ellenőreik az azonnali, szúrópróbaszerű ellenőrzés során összesen negyven, a mindennapi közlekedésben résztvevő járművet vizsgáltak át. Ezeknek a 22 százaléka alkalmatlan volt utasok szállítására, így törölték a műszaki érvényességüket. Azonnali javítás elrendelésére a járművek 28 százaléka esetében volt szükség, szintén 28 százalékot harminc napon belüli műszaki szemlére köteleztek. 

A teljes cikket a Magyar Nemzet oldalán olvashatják, IDE KATTINTVA!

 

További híreink

Potom áron kínálja a Lidl az országtortát – nagy felháborodást keltett

Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó

„Nagyon odavoltam érte” – Liptai Claudia bevallota: kiderült az évtizedes titka Till Attiláról!

Erre még Zelenszkij sem számított, megdöbbentő helyre szöknek az ukrán férfiak

Szeptemberi pénzhoroszkóp: ezek a csillagjegyek meggazdagodnak ősszel

Nem sportszerű Shane Tusuppal elvitetni a balhét, Milák sikeredzője a Jackl-ügyről

Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó

29 999 forintért kapható a kisgyermekes szülők álma a Lidlben, ami máshol százezerbe kerül

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

További híreink

Gyász és döbbenet – Kiderült, ki vesztette életét vasárnap az M3-as autópályán

A dupla családi pótlék csak a kezdet, ezekről a helyekről kaphattok még pénzt az iskolakezdésre

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Döntő ütközet előtt a Nyugat: Merz Putyint fenyegeti, órákon múlhat a háború sorsa
2
Újra magabiztos a Fidesz előnye Magyar Péter pártjával szemben
3
Vezércikk - Valódi mélyütést kapott Volodimir Zelenszkij kormánya + videó
4
Sunyi pillanatok a Kormányinfón: a 444 újságírója titokban fotózgat, de ki a szőke riporter moralistája?
5
Lebuktatta saját embere: mégis SZJA-emelést tervezhet Magyar Péter pártja
6
Újabb felkavaró részlet derült ki nagydorogi csecsemőgyilkosság ügyében
7
Trump - Titkos levelezés Orbán és Trump között: Dühös üzenetek a magyar olajvezetékről + videó
8
Botrány Budapesten: Karácsony ukrán színekbe öltöztette a Lánchidat, a Fidesz magyar zászlóval tiltakozik
9
Óriási siker: Több ezer új pedagógus a magyar iskolákban, biztos jövő vár ránk
10
Monitor - Leleplezték Magyar Péterék titkos tervét: Brutális SZJA-emelés fenyegeti a magyarokat + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!