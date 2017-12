Egészségügyi kérdésben beszélt mellé Rétvári

A humántárca parlamenti államtitkárától azt szerette volna megtudni az egyik szocialista parlamenti képviselő, hogy hány gyermekorvos hiányzik megyénként. Rétvári Bence kereszténydemokrata politikus adós maradt a konkrét válasszal. A kormánypropaganda mögé bújt, és felsorolta azokat az intézkedéseket, amelyekkel a kabinet az egészségügyi alapellátást erősítette meg.

A Házi Gyermekorvosok Országos Egyesületének elnöke szerint a probléma nem új keletű, egyes térségekben évtizedek óta hiányoznak a házi gyermekorvosok, így az ő feladataikat is a felnőtteket ellátó háziorvosok végzik el.

„Vannak olyan területek, ahol évtizedek óta nincs házi gyerekorvos, tehát ahol úgynevezett vegyes praxis van, azaz felnőtt háziorvos látja el a gyerekeket is. Ez főleg az ország keleti, északkeleti része, illetve a déli részeken is, Baranya is sajnos ide tartozik. Ezeken a helyeken mi nagyon félünk attól, hogy nagyon nehéz lesz esetleg később, még hogyha valahol találnának is gyerekorvost, visszaállítani. Tehát én úgy gondolom, és attól félek, hogy ezeken a területeken véglegesen szűnik meg a gyerekorvosi alapellátás” – jegyezte meg Póta György.