Egészségipari fejlesztés Esztergomban

A magyarok sorsáról és a gyerekek jövőjéről csak a magyarok dönthetnek – közölte Hollik István, a Fidesz–KDNP kommunikációs igazgatója. Legalább három részre szakadt a baloldal a gyermekvédelmi törvény miatt: a Jobbik támogatja, a DK támadja a jogszabályt, az LMP pedig inkább Orbán Viktorral ért egyet – Magyar Nemzet. Közel négyszáz katona tett esküt a Hősök terén, így ők a Magyar Honvédség őrmestereivé váltak. A katonák bizonyították, hogy a Magyar Honvédségre bárikor, bárhol, bármilyen feladatokban lehet számítani – jelentette ki Benkő Tibor honvédelmi miniszter. Ha a baloldalon múlt volna, akkor ma a magyar emberek fele be sem lenne oltva - reagált a baloldali pártok nyilatkozataira a Fidesz-frakció. Orbán Viktor: az egészségügyben dolgozóknak kötelező lesz a koronavírus elleni védőoltás. A Magyar Orvosi Kamara is egyetért az egészségügyi dolgozók kötelező beoltásával. Kásler Miklós: jobb lenne, ha a harmadik oltás nem lenne azonos az első két vakcinával – Magyarország élőben. Az iskolakezdés első két napján minden oktatási intézményben lehetővé teszik, hogy a 12 évesnél idősebb gyerekek felvegyék a koronavírus elleni oltást, amennyiben szüleik ezt megengedik – mondta el a miniszterelnök. Közös álláspont kialakítására törekednek Európa jövőjéről a visegrádi országok – mondta Kövér László a V4-ek fehérvárcsurgói találkozóján. Klímavédelmi beruházásokra lehet pályázni a balatonnál, amelyre több mint 538 millió forintot ad a kormány az önkormányzatoknak – mondta Schanda Tamás államtitkár. ITM-államtitkár: a következő tíz évben 36 milliárd forinttal támogatja a kormány zöldbuszok vásárlását és üzemeltetését. Tikkasztó hőhullám érte el Athént, a görög fővárosban 41 Celsius-fokot mértek, a következő napokban még melegebb lehet. Már több mint 130 áldozata van a Németországban és Belgiumban pusztító heves esőzéseknek és áradásoknak. Hollandiába most érkezett meg az árhullám, ott átszakadt egy gát, a lakosságot kitelepítették a katasztrófahelyzetet hirdettek. Joe Biden amerikai elnök július 26-án fogadja Musztafa al-Kádimi iraki miniszterelnököt Washingtonban. A koronavírus-fertőzöttek száma 189,5, a halálos áldozatoké közel 4,1 millió világszerte a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Ausztriában az elmúlt napokban jelentősen emelkedett az új koronavírusos megbetegedések száma, ezért a válságstáb szigorításokról döntött. Októbertől az amerikai Moderna koronavírus elleni oltóanyaga is elérhető lesz Szerbiában. Torlódás alakult ki a röszkei határátkelőhelyen: a kilépőoldalon 3, a belépőn 2 óra a várakozás. Autóval ütközött egy vonat Siófokon, egy ember súlyosan megsérült. A vonatforgalom 16 órára állhat helyre. Egy hónapos felújítási munkák után, vasárnaptól újra fogad vonatokat a Nyugati pályaudvar. Újabb vonalain vezeti be az első ajtós felszállást a BKK ott, ahol nem okoz menetidő-növekedést. Heves zivatarokra, intenzív esőzésekre figyelmeztet az OMSZ. Megvan az első pozitív koronavírusteszt a tokiói olimpiai faluban, az eddigi információk szerint nem sportoló, hanem „a játékokhoz kapcsolódó illető”. Sérülése miatt Babos Tímea nem indul a jövő pénteken kezdődő tokiói olimpia tenisztornáján.