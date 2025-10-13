Egész kémhálózat lengi körbe a Tisza Pártot egy cégrendszer álcája mögött

Megosztás itt:

A teljes cikk a Magyar Nemzet honlapján érhető el.

Az Ellenpont korábbi cikkében Holló István kapcsán felmerülő DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft. ügyvezetője, Vladyslav Bielakh feltűnt Geoffrey Pyatt és Penny Pritzker mellett, akik mindketten komoly befolyással rendelkeznek a demokrata vezetés körében. Geoffrey Pyatt az Egyesült Államok ukrajnai nagykövete volt az Obama-kormány idején. Pyatt jelentőségét jól mutatja, hogy ő volt az, aki nyomást gyakorolt az ukrán kormányra, hogy így védje az akkoriban Ukrajnában tevékenykedő Hunter Bident, Joe Biden fiát. Az Ellenpont korábbi cikkében bemutatta a magyar szolgálatok által kémként azonosított, majd őrizetbe vett ukrán férfi, Holló István magyarországi céges kapcsolatait. Ebben többek között feltártuk azt is, hogy Holló István kapcsolatrendszeréhez tartozik egy botrányokkal övezett hajózási cég, az Ukrán Dunahajózási Rt. (UDP). Ennek kapcsolt vállalatán, a DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft.-n keresztül kapcsolatot találtak a Váci Tisza Sziget és az ukrán kémként azonosított Holló István között.

A cikk az érintettek figyelmét is felkeltette, a DMS korábbi ügyvezetője, Nikoletti András fenyegetésként is felfogható üzenettel jelentkezett az írás megjelenését követően. Bár Nikoletti szerint a cikk családjáról szól, az írás valójában Holló István, a Magyarországon letartóztatott ukrán kém kapcsolatrendszerét mutatta be, amelybe a Nikoletti család is beletartozik a hivatalos nyilvántartások szerint. A heves reakció miatt érdemesnek gondolta az Ellenpont mélyrehatóbban megvizsgálni a DMS Duna-tengeri Szállítmányozási Kft. tisztségviselőinek ukrajnai kapcsolatrendszerét. Ukránok mellett azonban az amerikai Demokrata Párt embereit is megtalálták. A portálnak üzenetet küldő Nikoletti András 2023 májusában távozott a DMS éléről, és egy bizonyos Vladyslav Bielakh váltotta. Bielakh ezt megelőzően annak az UDP-nek volt a vezérigazgató-helyettese, ahol Holló István is vezető tisztségviselő volt. Hollóhoz hasonlóan az ő kézbesítési megbízottja is az a Wolf Theiss ügyvédi iroda lett, amely az Ellenpont egy másik, szintén Holló István kapcsolatrendszerével foglalkozó cikkében már felbukkant.

Fotó: