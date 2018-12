Egész évre nyújtanák a balatoni turistaszezont

A Magyar falu programról is tájékoztatták a balatoni polgármestereket a Balaton Fejlesztési Tanács idei utolsó ülésén. A régióban is sok az ötezer fő alatti település, melyek ugyan az országos átlaghoz képest jobb helyzetben vannak, de a turistaáradat miatt itt is szükség van a fejlesztésekre.