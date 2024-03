Egész Európa fölött ideológiai kontrollt gyakorolna az Action for Democracy

Megosztás itt:

Ezt a kontrollt az Action for Democracy például hazánk és más szuverén országok választásainak a befolyásolásával kívánták elérni, amihez az uniós és az amerikai vezetéssel kiépített kapcsolataik is rendelkezésre álltak, s a nemzetközi fősodratú média is partnerük volt az aknamunkában.

Az Action for Democracy (A4D) az Európai Unió egészére kiterjedően igyekezett befolyásolni a politikai erőviszonyokat. Ez derül ki az X-en található MagaBabe nevű profilon a minap megosztott videóból, amelyen Kati Marton, az A4D kuratóriumi elnöke a lengyelországi aknamunkájukról beszélve árulja el, hogy valójában az európai nagypolitikát igyekeztek a nekik tetsző módon alakítani.

A varsói amerikai nagykövetnél is lobbiztak

„Épp most voltunk Lengyelországban, Dávid és én. Sok fiatal vezetővel találkoztunk, mert tőlük jön az energia. A demokrácia megmentése áll az érdeklődésünk homlokterében, ahol csak lehetőségünk van rá. Így most nagy erőfeszítéseket teszünk Lengyelországban, mert ott hamarosan választások lesznek, amelyek nagyon kritikusak. Nagyon kritikusak. És óriási hatása lenne az EU-ban annak, ha Lengyelország a szélsőjobbra tolódna. (...) Nemrég Varsóba utaztunk és én szerveztem a találkozókat, mert tudja könnyebb volt nekem találkozót szerezni Brzezinski nagykövettel vagy éppen a német nagykövettel” – fejtette ki Kati Marton.

Ezek szerint tehát az A4D kuratóriumi elnöke az említett „Dáviddal” együtt – aki minden bizonnyal Korányi Dávid, a szervezet ügyvezető igazgatója – Mark Brzezinskivel, az USA varsói nagykövetével beszélte meg, miként tudnák hatalomra segíteni Donald Tuskot és szövetségeseit,

szemben a Marton által szélsőségesnek nevezett, valójában konzervatív PiS-kormányzattal.

Figyelemreméltó, hogy miközben Marton a demokrácia megmentéséről beszél, a befolyásgyakorlási akcióikkal és a külföldről – elsősorban Soros Györgytől érkező pénzekkel – több országban is épp a választások demokratikus voltát veszélyeztették.

Karácsonyékkal együtt a magyar érdekek ellen előszobáztak Brüsszelben

Az elmúlt hetekben nyilvánosságra hozott videókból kiderül, hogy az A4D a brüsszeli és az amerikai vezetésben is képes megmozgatni a kellő szálakat a céljaik elérése érdekében. Az egyik ilyen felvételen Korányi – aki korábban Karácsony Gergely városdiplomáciai főtanácsadója is volt – arról beszél, hogy a baloldali vezetésű fővárosi önkormányzattal együtt azért lobbiztak az Európai Bizottságnál, hogy Magyarország ne kapja meg a neki járó uniós forrásokat.

Eric Koch, az A4D együttműködő partnere pedig arról számol be a videók egyikén, hogy

vezető nemzetközi médiumokon keresztül is terjesztették a magyar kormány lejáratására készített propaganda anyagokat.

Az aktivista szerint a 2022-es választást megelőzően például a CNN politikai igazgatójára, valamint a NBC News elnökére gyakorlatilag napi szinten igyekezett nyomást gyakorolni, hogy képernyőre kerüljenek a hazánkat kedvezőtlen színben feltüntető anyagok.

Koch a szerkesztőségek alsóbb szintjeit is megpróbálta rávenni, hogy az Action for Democracy narratívája szerint tudósítsanak a magyar közéletről: a többi között az Associated Press, a Bloomberg, az AFP, a The New York Times, valamint a The Washington Post mintegy 1500 újságíróját és szerkesztőjét bombázta e-mailekkel a választást megelőző hónapokban.

A teljes cikket a Mandiner.hu-n olvashatják.