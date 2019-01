Egész életre szól az otthonápolási díj

A humán tárca parlamenti államtitkára kiemelte: a juttatás olyan szülőknek jár, akiknek gyermeke folyamatos ápolásra szorul. A járási hivatalok január 15-ig automatikusan állapítják meg a rászoruló családoknak a támogatást, melyet február 5-én folyósítanak először. Az összege jelenleg 100 ezer forint, mely 2022-re az akkori minimálbér szintjét fogja elérni.

„A gyermek nem csak 18 év alatti gyermeket jelent, hanem ez egy egész életre szóló támogatás. Aki a gyermekét otthon ápolja, otthon gondozza és a gyermeke sajnos olyan állapotban van, hogy nem tudná ellátni, az ő számukra akkor is ha a gyermek 20, 30, 40 éves, a szülők számára akkor is biztosított a gyermekek otthongondozási díja. Ennek az összege az idei évben, az idei évtől 100 ezer forint és nem is ez az utolsó lépés, így tehát nem csak a korábbi intézkedésekről lehet beszámolni, hanem arról is, hogy 2022-ig folyamatosan növekedni fog ez az összeg” – nyilatkozta Rétvári Bence az EMMI miniszterhelyettese.