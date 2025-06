Egész Budapesten megbénult a közlekedés a felújítások és a lezárások miatt + videó

Megosztás itt:

Lelassult a forgalom a fővárosban. Karácsony Gergely döntése alapján mostantól hétköznap is lezárják a pesti Alsórakpartot a Lánchíd és az Erzsébet híd között, valamint számos híd korlátozva van. A főpolgármester szerint ez a szintű közlekedési káosz nem akadályozza az autósokat, valamint a közlekedési eszközöket sem.

Behajtani tilos tábla és lézengő gyalogosok vannak a pesti alsó rakparton. Karácsony Gergely idén is lezáratta a Lánchíd és az Erzsébet-híd közti rakpart szakaszt az autósok elől. A pesti rakpart ezen része egészen augusztus 15-ig le lesz zárva az autós forgalom elől. Emiatt hatalmas torlódások alakultak ki a Lánchíd pesti hídfőjénél.Hétvégenként azonban még ennél is nehezebb lehet a közlekedés, mivel a Lánchíd és Margit-híd közötti szakaszt is birtokba vehetik a gyalogosok és a biciklisek.