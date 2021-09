Egerben is zajlik a STOP GYURCSÁNY!

2022 január 1-jétől a minimálbér szintjére emelkedik a gyermekek otthongondozási díja - jelentette be Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. Cselekvő aktivitásnak nevezte Isten keresését és befogadását a köztársasági elnök az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson mondott tanúságtételében. Háromnapos látogatásra Magyarországra érkezett I. Bartolomatosz konstantinápolyi pátriárka. A menekültek visszatelepülését és hazájukban maradását lehetővé tévő feltételek biztosításán kell dolgozniuk a döntéshozóknak - hangoztatta a konstantinápolyi pátriárka a Magyar Nemzetnek. Varga Judit: Egyre többen követik a magyar migrációs politikát, és egyre többen merik hangoztatni, hogy nem helyeslik, ha az európai uniós intézmények túllépve a hatáskörüket beleavatkoznak tagállamok szuverén döntéseibe. Tíz hónapon belül létrehozzák a Sinopharm-vakcina gyártásához szükséges infrastruktúrát - jelentette be Menczer Tamás államtitkár. A koronavírus-járvány világos figyelmeztetés arra, hogy békében és harmóniában kell élni a teremtett világgal, nem pedig kisajátítani, kizsigerelni, irtani és rombolni azt - mondta Áder János köztársasági elnök. Fidesz: Az egészségügyben sem engedhetjük, hogy visszatérjen a 2010 előtti Gyurcsány-korszak, amikor folyamatosak voltak a forráselvonások, a kórházbezárások, bevezették a vizitdíjat és a kórházi napidíjat. Szijjártó Péter: Az embereknek a 2010 előtti időszak megszorításai és a 2010 utáni időszak sikerei között kell választaniuk. Lázár Tamás fővárosi Jobbik-elnök emberei lehetnek azok a férfiak, akik Rubi Gergely volt jobbikos képviselőt fojtófogással a földre vitték egy múlt heti hajdúhadházi utcafórumon - írta a Magyar Nemzet. A lap megkereste Lázár Tamástt, aki azonban nem válaszolt arra, hogy felismeri-e azokat, akik részt vettek az incidensben. Jogszerűtlenül foglalkoztatta tanársegédként és adjunktusként Karácsony Gergelyt a Budapesti Corvinus Egyetem – közölte a Magyar Nemzet. Nincsenek cégtáblák azon a szécsényi ingatlanon, ahová a Cseh Katalinhoz köthető vállalatok be voltak jelentve. A Magyar Nemzet írt arról, hogy a momentumos képviselő két cége úgy nyert másfél milliárd forintos uniós támogatást egy szécsényi ingatlan felújítására és fejlesztésére, hogy ott máig egy kapavágás sem történt, holott egy hónap múlva lejár a határidő. Az Európai Csalás Elleni Hivatal plusz információkat kért a Cseh Katalinhoz köthető cégek gyanús pénzköltéseiről - mondta Deutsch Tamás Magyarország élőben című műsorunkban. A Fidesz EP-képviselője szerint a momentumos képviselő körüli botrány véget vethet Cseh Katalin politikai karrierjének. Magyarországon kéz a kézben jár a gazdaságfejlesztés és a környezetvédelem, ez a kettős felelősség kiegyensúlyozottságot követel a kormánytól - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter: A világ autóiparának egyik középpontja Magyarországon van, ezáltal az ágazat óriási szerepet játszik a magyar gazdaság válság utáni újraindításában. ITM-államtitkár: napokon belül bővül az álláskeresők elhelyezkedését ösztönző program. Öt éven belül több mint megkétszerezi kapacitásait a kaposvári húsfeldolgozó Kometa 99 Zrt. - jelentette be a cég ügyvezető igazgatója. Az eddigieknél is nagyobb lendülettel folytatódik az országos közúthálózat korszerűsítése - közölte Mosóczi László államtitkár. Húsz éve voltak a New York-i terrortámadások. Ennyi idő után is fájó szívvel emlékezünk a több ezer ártatlan áldozatra - nyilatkozta Orbán Viktor. A miniszterelnök hozzátette: „Magyarország megvédi Európa határait. Azért dolgozunk, hogy ne történhessen meg soha többé olyan, ami húsz évvel ezelőtt New Yorkban.” Soha nem szabad feladni a magyar szórványvidékeket - mondta Potápi Árpád János, a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős államtitkára a felvidéki Pogrányban. Baloldali átnevelés helyett polgári szabadság kell Németországnak - mondta Markus Söder, a Keresztényszociális Unió elnöke, bajor tartományi miniszterelnök a párt nürnbergi kongresszusán. A koronavírus-fertőzöttek száma 223,8 millió, a halálos áldozatoké 4,6 millió a világon. Szlovéniában kötelezővé teszik az oltást az állami hivatalokban. Mások élete veszélyeztetésének gyanújával eljárás indult a korábbi francia egészségügyi miniszter ellen a koronavírus-járvány franciaországi kezelése miatt folyó eljárás keretében. Koronavírus - Koszovóban szeptember végére halasztották a tanév kezdetét. Mianmari puccs - Falusi milíciák csaptak össze a hadsereggel, többen meghaltak. A brit elhárítás vezetője szerint a tálibok hatalomátvétele Afganisztánban növelheti a nagy-britanniai terrorcselekmények kockázatát. Családja szerint a radikális iszlamista tálibok kivégezték Amrulla Száleh volt afgán alelnök testvérét, a tálibellenes küzdelem egyik vezetőjét. Az ENSZ szerint az Afganisztánban hatalomra került tálibok egyre keményebb erőszakkal fojtják el a békés tüntetéseket az országban. Megszólaltak a légvédelmi szirénák a Gázai övezet és Izrael határán. Az övezetből kilőtt rakétákat a Vaskupola nevű légvédelmi rendszer megsemmisítette. Jóváhagyták a 28 egyeztetett ágazati programot az orosz-fehérorosz szövetségi állam minisztertanácsának minszki ülésén. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerint Oroszország teljes körű háborút indíthat Ukrajna ellen. Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki szóvivője apokaliptikusnak nevezte az ukrán elnök Oroszország és Ukrajna közötti totális háború lehetőségéről szóló fejtegetését. Meghalt a volt portugál köztársasági elnök. Erdőtűz pusztít Spanyolországban. NEK - A Vatikánban minden készen áll Ferenc pápa indulására Budapestre. Több ezer rendőr dolgozik azon, hogy a pápa biztonsága garantálva legyen - mondta Hajdu János, a Terrorelhárítási Központ főigazgatója. Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus hétvégi rendezvényei miatt a fővárosban lezárták a járműforgalom elől a Kossuth Lajos teret és környékét is. A pápa budapesti látogatása miatt vasárnap reggel fél héttől délután fél hatig szakaszosan és időszakosan lezárják a Budapest Liszt Ferenc nemzetközi repülőtértől a Hősök teréig vezető utakat. Vadászati világkiállítás - A monumentális szarvasagancs-kaput a helyszínre szállították. Női kézilabda NB I: DVSC Schaeffler - Kisvárda Master Good SE 30:22 Férfi kézilabda NB I: Pick Szeged - NEKA 40:22; Kecskeméti TE - Ferencvárosi TC 24:31 Szoboszlai Dominikot, az RB Leipzig magyar válogatott futballistáját választották a hónap újoncának a német Bundesligában. Willi Orbán, a német labdarúgó-bajnokságban szereplő RB Leipzig magyar válogatott védője szerint gátolja a csapat fejlődését, ha minden évben kulcsjátékosokat adnak el. Lewis Hamilton, a Mercedes brit versenyzője nyerte a Forma-1-es Olasz Nagydíj első szabadedzését.