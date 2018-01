Egerben is épül új stadion kormánytámogatásból

5.50 REGGELI JÁRAT, MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA. 6.30 - NE LEGYEN MÛVELETI TERÜLET A SULI! - VENDÉG: BÕSZ ANETT ÜGYVIVÕ, MAGYAR LIBERÁLIS PÁRT. 6.40 - PÁRBESZÉDRE HÍVJÁK A PÁRTOKAT AZ EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK - VENDÉG: SOÓS ADRIANNA ELNÖK, FÜGGETLEN EGÉSZSÉGÜGYI SZAKSZERVEZET. 8.30 - JOBBIK: POFÁTLANSÁG PÉNZT KÉRNI A VÁLASZTÓKTÓL A SOROS-TERV ELLEN - A PERONON: SZILÁGYI GYÖRGY ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK. A NÉMET-FRANCIA TENGELYHEZ HASONLÍTOTTA A V4 ORSZÁGOK GAZDASÁGI EREJÉT ORBÁN VIKTOR A LENGYEL KORMÁNYFÕVEL TARTOTT KÖZÖS SAJTÓTÁJÉKOZTATÓJÁN. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG ÉS LENGYELORSZÁG GAZDASÁGILAG ANNYIRA ERÕS MOTOR AZ EU-BAN, HOGY KÉPESEK A SAJÁT LÁBUKON MEGÁLLNI. MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ: A VISEGRÁDI ORSZÁGOK FONTOS RÉSZEI AZ UNIÓNAK, HOZZÁJÁRULNAK GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉHEZ ÉS STABILITÁSÁHOZ. VÁLASSZUNK! 2018 NÉVEN ALAPÍTOTT CSOPORTOT 11 KORÁBBI KORMÁNYTAG, BALÁZS PÉTER VOLT KÜLÜGYMINISZTER VEZETÉSÉVEL. A CSOPORT CÉLJA, HOGY MINÉL TÖBBEN VOKSOLJONANAK 2018-BAN, ÉS OLYAN PÁRTOKRA SZAVAZZANAK, MELYEK OSZTJÁK A V18 ÁLTAL KÖZZÉTETT 8 ALAPELVET. AZ LMP, A DK ÉS AZ EGYÜTT IS NYITOTT A MOST ALAKULÓ „VÁLASSZUNK! 2018” CSOPORTTAL VALÓ TÁRGYALÁSRA. JANUÁR VÉGÉN SZTRÁJKOLHATNAK AZ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓK, HA NEM LESZ ÚJABB BÉREMELÉS. JÖVÕ HÉTEN AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALOK IS LEÁLLHATNAK 2 NAPRA, MERT AZ MKKSZ IS MUNKABESZÜNTETÉSRE KÉSZÜL. A SZAKSZERVEZET ANNAK A MINTEGY 200 EZER KÖZTISZTVISELÕNEK A HELYZETÉT SZERETNÉ RENDEZNI, AKIKNEK A FIZETÉSE 10 ÉVE NEM NÕTT. JOBBIK: A KÖZSZFÉRA BÉREMELÉSÉRE LENNE FEDEZET A KÖLTSÉGVETÉSBEN, CSAK NEM KAMUBERUHÁZÁSOKRA KELLENE KÖLTENI AZ ADÓFIZETÕK PÉNZÉT. A KORMÁNY NEMZETGAZDASÁGI SZEMPONTBÓL, KIEMELT JELENTÕSÉGÛVÉ NYILVÁNÍTOTTA 16 LÕTÉR 17,5 MRD FT-BÓL TÖRTÉNÕ MEGÉPÍTÉSÉT. SIMICSKÓ ISTVÁN, HONVÉDELMI MINISZTER: TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ FEJLESZTÉS KEZDÕDÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG ÉLETÉBEN - KOSSUTH RÁDIÓ. ELKÉSZÜLTEK A TERVEK A 2-ES METRÓ ÉS A GÖDÖLLÕI HÉV ÖSSZEKÖTÉSÉRE, A BERUHÁZÁS A TERVEZÕK SZERINT 127 MILLIÁRD FORINTBA KERÜLNE. MAROSVÁSÁRHELY POLGÁRMESTERE AZONNALI HATÁLLYAL LEVÁLTOTTA TISZTSÉGÉBÕL A HELYI RENDÕRSÉG MAGYARELLENESSÉGÉRÕL ISMERT PARANCSNOKÁT. ÕRIZETBE VETTÉK EGY BETILTOTT NEONÁCI CSOPORT 6 TAGJÁT NAGY-BRITANNIÁBAN, AZZAL GYANÚSÍTJÁK ÕKET, HOGY TERRORCSELEKMÉNYRE KÉSZÜLTEK. NAGY-BRITANNIA CSATLAKOZNA A CSENDES-ÓCEÁNI SZABADKERESKEDELMI TÉRSÉGHEZ. A KÖTELEZÕ KORVIZSGÁLAT BEVEZETÉSÉT KÖVETELI A NÉMETORSZÁGI KERESZTÉNYSZOCIÁLIS UNIÓ A KISKORÚ MENEDÉKKÉRÕK ESETÉBEN. A BAJOR PÁRT AZUTÁN LÉPETT ELÕ A KÖVETELÉSSEL, HOGY MÚLT HÉTEN EGY AFGÁN FIÚ MEGÖLT EGY 15 ÉVES NÉMET LÁNYT. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK MÉG AZ IDÉN ÁLHÍRELLENES TÖRVÉNYT AKAR FRANCIAORSZÁGBAN. KIM DZSONG UN UTASÍTÁST ADOTT ARRA, HOGY ÁLLÍTSÁK HELYRE A PHENJAN ÉS SZÖUL KÖZÖTTI FORRÓDRÓTOT, AMELYET PHENJAN 2 ÉVE MEGSZÜNTETETT. NIKKI HALEY, AZ ENSZ-NAGYKÖVETE: WASHINGTON KÉSZ TOVÁBBI SZANKCIÓKRA ÉSZAK-KOREA ELLEN, HA PHENJAN ÚJABB RAKÉTAKÍSÉRLETET HAJTANA VÉGRE. TIZENEGYRE EMELKEDETT SZERDÁIG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT NAPOK ÓTA SÚJTÓ SARKVIDÉKI HIDEGHULLÁM HALÁLOS ÁLDOZATAINAK A SZÁMA. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK SZERDÁN KÖZLEMÉNYBEN TUDATTA, HOGY KORÁBBI STRATÉGIAI FÕTANÁCSADÓJA, STEVE BANNON SZERINTE "ELVESZTETTE AZ ESZÉT". DONALD TRUMP A TÁMOGATÁSOK MEGVONÁSÁVAL FENYEGETI A PALESZTIN HATÓSÁGOT, AMIÉRT NEM HAJLANDÓ BÉKETÁRGYALÁSOKAT FOLYTATNI IZRAELLEL. A PALESZTINOK NEM ENGEDNEK AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ZSAROLÁSÁNAK KÖZÖLTE A PFSZ. IZRAELI BELBIZTONSÁGI SZOLGÁLAT: IRÁN PALESZTIN FEGYVERESEKET TOBORZOTT DÉL-AFRIKÁN KERESZTÜL. AZ IZRAELI HATÓSÁGOK BEJELENTETTÉK, HOGY AZ ORSZÁGBAN TARTÓZKODÓ CSAKNEM 40 EZER ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓNAK TÁVOZNIA KELL. ÚJABB, CIVIL ÁLDOZATOKAT KÖVETELÕ LÉGITÁMADÁSOK VOLTAK SZÍRIÁBAN, MEGFIGYELÕK SZERINT 5 GYERMEK IS VAN A HALÁLOS ÁLDOZATOK KÖZÖTT. MÛSZAKI HIBA MIATT ZUHANT LE EGY MI-24-ES OROSZ KATONAI HELIKOPTER HAMA REPÜLÕTERÉTÕL 15 KILOMÉTERRE, A GÉP KÉT PILÓTÁJA ÉLETÉT VESZTETTE. ORSZÁGSZERTE TÖBB TÍZEZREN ÁLLTAK KI AZ IRÁNI KORMÁNY MELLETT, KÖZBEN MÁR 22 HALÁLOS ÁLDOZATA VAN A KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEKNEK. AZ IRÁNI FORRADALMI GÁRDA PARANCSNOKA, MOHAMMAD ALI DZSAFARI TÁBORNOK SZERDÁN BIZTOSÍTOTT ARRÓL, HOGY MÓDJÁBAN ÁLL BEJELENTENI "A LÁZADÁS VÉGÉT". ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA KERÜLT AZ ÚJÉVI SZEGEDI GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJA. A 29 ÉVES VAJDASÁGI FÉRFI A GYANÚ SZERINT ÚJÉV NAPJÁN VERTE AGYON FÉLTÉKENYSÉG MIATT 22 ÉVES BARÁTNÕJÉT. HALÁLRA GÁZOLTAK EGY FÉRFIT SAJÓVÁMOSON SZERDA ESTE; A RENDÕRÖK NAGY ERÕKKEL KERESIK A GÁZOLÓT, AKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS NÉLKÜL ELHAGYTA A HELYSZÍNT. EMELI BRUTTÓ 2 FORINTTAL A 95-ÖS BENZIN ÉS 4 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN A MOL NYRT. ÖNGYILKOS LETT EGY RAB A BALASSAGYARMATI FEGYHÁZBAN, AZ 50 ÉVES FOGVATARTOTT A ZÁRKÁBAN FELAKASZTOTTA MAGÁT. ROBBANÁS VOLT EGY CSALÁDI HÁZBAN ÚJSZÁSZON, EGY EMBER ÉLETVESZÉLYESEN MEGSÉRÜLT, A KÖRNYÉKET EGY IDÕRE KIÜRÍTETTÉK. NÉGYEN MEGHALTAK AZ 1-ES ÚTON, AMIKOR EGY FURGON ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT, HÁROM SÉRÜLTET KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK A MENTÕK.