Égen-földön keresik a verseny közben eltűnt futót

A lap beszámolója szerint a férfinak Cserépfalu közelében, a Cserépi Trapp terepfutó versenyen veszett nyoma, az utolsó 3 kilométeren látták utoljára. A Mezőkövesdi Rendőrkapitányság, a katasztrófavédelem, valamint kutyás mentő alakulatok és önkéntesek is keresik.

A Cserépi Trapp azt közölte, a legutolsó információjuk az, hogy a faluba lejött, a kamera rögzítette.

– Mi egész este a terepet jártuk, extrém helyekre is elmentünk. Leellenőriztük a rajtszámokat, amiket leadtatok, nem volt benne a 9-es rajtszám. És nem is csippantott a rendszer szerint. De ha valaki mégis úgy érzi, hogy látta a célban, kérem szóljon Norbert Molnár szervezőnek vagy a +3630 621 96 26 számon hívja – kérik.

Azt is írták, hogy a helyszínen Zsoli nővérének a férje, Orosz Gábor fogja össze a civileket, telefonszáma: +36 30 355 9410.

Fotó forrása: Facebook