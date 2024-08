Édesvízi medúzákban gyönyörködtek magyar búvárok

„A szakirodalom szerint az édesvízi medúza szaporodása az 22 Celsius-fok feletti vízben jön létre. Jelenleg a bányatavak hőmérséklete hét méteres mélységig, ahol a napsugár át tudja melegíteni a felső réteget, 26 Celsius-fok volt. Valószínűsíthető, hogy sokat számít és a szaporodást elősegíti, hogy most ennyire tartósan meleg van. Azt is tudni lehet, hogy az édesvízi medúzák a kristálytiszta vizet szeretik, a felvételen ez nem látszik, mert az üledéket felkavarták a búvárok, de ennek ellenére a víz minősége nagyon jó lehet” - tette hozzá Golej Szabolcs.

