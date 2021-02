Eddig mintegy 890 ezer ember oltásához elég vakcina érkezett

1628 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 407 274-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 103 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 450-re emelkedett. Mindaddig nem fognak javulni a járványügyi adatok, amíg kellő számú ember meg nem kapja a védőoltást - mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Több mint 800 ezerre nőhet a beoltottak száma a következő hétben - jelentette be a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkár. György István kiemelte: hazánkban jóval az uniós átlag felett van az oltottsági arány, szerdától pedig a kínai vakcinával minden háziorvos 55 embert tud beoltani. A koronavírus-járvány elleni védekezésről szóló törvény elfogadásával az Országgyűlés megteremtette a jogi lehetőséget a kormány számára a további hatékony védekezésre - közölte Kiss Róbert, az operatív törzs ügyeleti központjának vezetőhelyettese. A járvány elleni védekezésben nem számíthatnak a baloldalra a magyar emberek - mondta Nacsa Lőrinc, a Kereszténydemokrata Néppárt frakciószóvivője. Megérkezett Magyarországra az orosz Szputnyik vakcinaszállítmány, amely százezer magyar ember elsőkörös oltását biztosítja - közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Eddig mintegy 890 ezer ember oltásához elegendő koronavírus elleni vakcina érkezett Magyarországra - közölte a koronavirus.gov.hu A kínai vakcina nagyobb valószínűséggel véd a különböző vírusmutánsok ellen - jelentette ki Rusvai Miklós víruskutató. A szakemberek egyértelmű véleménye, hogy az emelkedő betegszámok a brit mutációnak köszönhetők - mondta Takács Péter, az Országos Kórházi Igazgatóság főigazgató-helyettese Magyarország élőben extra című műsorunkban. Kiterjesztik a bamlanivimab nevű, koronavírus elleni gyógyszer alkalmazását a négy orvosegyetemre és a megyei kórházakra, miután befejeződött a szer kipróbálási szakasza a Dél-pesti Centrumkórházban és az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetben. A Pesti Srácok.hu értesülése szerint jogtalanul kaphattak koronavírus elleni oltást a Pesti úti Idősotthon egyes vezetőinek nem veszélyeztetett korú rokonai. A portál úgy fogalmaz: miközben a baloldaliak továbbra is az oltás ellen kampányolnak, az általuk felügyelt intézményekben a szabályokat figyelmen kívül hagyva kapnak vakcinát a hozzájuk közel állók. A szocialisták képviselője, Tóth Csaba hagyta, hogy szétlopják Zuglót - mondta a Momentum elnöke. Fekete-Győr András szerint az MSZP-s politikus se nem tisztességes, se nem becsületes. Niedermüller Péter és szövetségesei minden fronton gyűlöletpolitikát érvényesítenek, ezért a polgármesternek le kellene mondania - mondta a Magyar Nemzetnek Bajkai István. A Fidesz országgyűlési képviselője hangsúlyozta: a Gyurcsány-párti polgármester íratlan szabályt sértett meg azzal, hogy eltérő nézetekre hivatkozva távolította el a Fidelitas erzsébetvárosi elnökét a Piacüzemeltetési Kft. felügyelőbizottságából. Kétmilliárd forint értékben kap szimulációs eszközöket 11 fővárosi és Pest megyei kórház - jelentette be az emberi erőforrások minisztere. Átadták a Semmelweis Egyetem Szülészeti és Nőgyógyászati Klinikáján a felújított tulipános osztályt - közölte Novák Katalin családokért felelős tárca nélküli miniszter. A héten minden érintett megkapja a tizenharmadik havi nyugdíj első részletét - közölte Zsigó Róbert, a családokért felelős tárca nélküli miniszter parlamenti államtitkára. Nem módosította a jegybanki alapkamat 0,6 százalékos szintjét a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa. Orbán Viktor miniszterelnök Olivier Ginon-nal, a Hungexpót üzemeltető francia GL events cégcsoport elnökével tárgyal. A megbeszélésen a magyar gazdaság újraindításáról, ezen belül is a rendezvényszervező szektor talpra állításáról volt szó. A Gazdaság-újraindítási akcióterv harmadik ütemének egyik fontos eleme a magyar gazdaság teljes digitalizálása - hangsúlyozta Varga Mihály pénzügyminiszter. Az egészségügyi kockázatok csökkentése érdekében 2021. május 23-ig állapodhatnak meg a törvényi keretektől eltérően a távmunkáról a munkáltatók és a munkavállalók - jelentette be Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára. Áprilisra 518 ezer vendégéjszakányi foglalás szerepel a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ adatbázisában, és a foglalások száma napról napra nő - közölte a Magyar Turisztikai Ügynökség. Egyiptom bebizonyította, hogy az illegális migrációs a tengeren is megállítható, ezért minden, feltétel nélküli támogatást megérdemel az Európai Uniótól - jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Kairóban. A világon több mint 111,7 millió ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma csaknem 2,5 millió, a gyógyultaké 63 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. Megérkezett Kijevbe a koronavírus elleni oltóanyag első szállítmánya Indiából - jelentették ukrán híradások az egészségügyi minisztériumra hivatkozva. Rekordmagasra nőtt a kórházban kezelt súlyos koronavírus-betegek száma Csehországban - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Romániában az utóbbi hetek stagnálása után ismét gyorsulni kezdett a koronavírus-járvány terjedése, meghaladta a húszezret a járvány halálos áldozatainak száma. Oroszországban az igazolt új fertőzöttek száma az elmúlt napon 11 823-mal emelkedett a hivatalos adatok szerint. Többhetes csökkenés után ismét emelkedik a koronavírus-fertőzés terjedési rátája Izraelben az arab közösségekben burjánzó brit vírusváltozat miatt - jelentette a Jediót Ahronót című újság hírportálja. Átlépte az 500 ezret a koronavírus okozta betegségben elhunytak száma az Egyesült Államokban, a regisztrált fertőzöttek száma már több mint 28 millió. Ismét kiéleződtek a harcok a kelet-ukrajnai frontvonal mentén, ahol az ellenséges támadások következtében egy ukrán katona életét vesztette, ketten pedig megsebesültek - közölte az ukrán hadműveleti erők parancsnoksága. A georgiai parlament bizalmat szavazott Irakli Garibasvili miniszterelnöknek, és elfogadta kormányának összetételét. Irán hivatalosan is korlátozni kezdte az együttműködést a nukleáris létesítményeket ellenőrző nemzetközi szakértőkkel - jelentette az iráni állami televízió. Növekedett az afganisztáni konfliktus polgári áldozatainak száma a kormány és a tálibok közötti béketárgyalások tavalyi kezdete óta - számolt be éves jelentésében az ENSZ. Több mint ezer mianmari menedékkérőt toloncoltak vissza hazájába a malajziai hatóságok, jóllehet egy Kuala Lumpur-i bíróság nem sokkal korábban a kitoloncolások felfüggesztéséről döntött. Elítélték a G7 országcsoport külügyminiszterei az erőszak alkalmazását a mianmari katonai puccs ellen tüntetőkkel szemben, és követelték a felelősök elszámoltatását. Az Európai Bizottság 39 millió euró segélyben részesíti a Bangladesben és Mianmarban lakhelyüket elhagyni kényszerülteket és a konfliktusok által sújtott közösségeket. A kanadai parlament határozatot fogadott el arról, hogy a kínai hatalomnak az ujgur kisebbséggel szembeni bánásmódja Hszincsiang tartományban népirtással ér fel. Letartóztatták a bebörtönzött mexikói drogbáró, a Köpcös néven ismert Joaquín Guzmánnak a feleségét a virginiai Dulles nemzetközi repülőterén kábítószer-kereskedelemben való részvétel gyanújával - jelentette be az amerikai igazságügyi minisztérium. Az amerikai Virginia állam parlamentje megszavazta a halálbüntetés eltörlését, ami egy hatalmas fordulat annak az államnak a történetében, amelyben a legtöbb elítéltet végezték ki az amerikai államok közül. Fegyelmi eljárás és nyomozás indult két mohácsi rendőr ellen, mert a gyanú szerint hajléktalanokat bántalmaztak a közelmúltban a Duna-parti városban - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Vádat emelt a Kecskeméti Járási Ügyészség egy férfi ellen, mert az autójáról a rögzítés nélkül szállított és az útra ömlő salétromsav miatt a segítségére siető mentősök megsérültek. A már Eb-résztvevő magyar férfi kosárlabda-válogatott 97:63-ra kikapott a házigazda ukránoktól az Európa-bajnoki selejtezősorozat tét nélküli zárómérkőzésén. Jégkorong Erste Liga: UTE - Opten Vasas HC 7:3 Férfi röplabda Magyar Kupa elődöntő, első mérkőzés: Fino Kaposvár - Kecskeméti RC 3:0