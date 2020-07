Eddig mintegy 725 ezren töltötték ki a nemzeti konzultációt

8 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 4347 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Nincs újabb elhunyt, így az elhunytak száma változatlanul 596 fő, 3257-en pedig már meggyógyultak. Változatlanul óriási az érdeklődés a nemzeti konzultáció iránt, már 725 ezren töltötték ki a kérdőívet - közölte Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A hódmezővásárhelyi „spiclitörvény" visszavonását szorgalmazta a közgyűlés Fidesz-KDNP-s tagja. Benkő Zsolt azt mondta: Márki-Zay Péter alaptörvényt és más jogszabályokat is sértő rendelete alapján a polgármester titokban gyűjthet bizonyítékokat a hódmezővásárhelyiekről. Még támogatóik is lefújnák az idei Budapest Pride-ot, legalábbis ez derül ki a megmozdulás Facebook oldalán írt kommentekből - írja a Magyar Nemzet. Csoportos létszámleépítés sújtja a magyarországi Tesco dolgozóit. A Világgazdaság tudta meg, hogy olyan átszervezés kezdődött a cégnél, amely hétszáz alkalmazottat érint. Megújult és kibővült a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet sürgősségi betegellátó osztálya, amely modern diagnosztikus és terápiás műszerekkel gazdagodott - közölte az intézmény. Kezd visszatérni a növekedési pályára a magyar gazdaság - jelentette ki Varga Mihály pénzügyminiszter. Újabb támogatási program indul az exportáló magyar vállalatoknak - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter Facebook-oldalán. Budapest csak akkor lehet sikeres, ha külső kerületei is azok - ezt mondta Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár. Több mint 800 millió forintból korszerűsítenek két általános iskolát a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával Kecskeméten - tájékoztatott a város polgármestere. Összesen 22 milliárd forint értékben hat új pályázati kiírást tett közzé a kormány a Magyar falu programban - jelentette be a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos. A kormány szabályozni fogja a távmunkát, ugyanis az a cégek és az alkalmazottak számára egyaránt bevált a koronavírus-járvány alatt - mondta az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára az M1-en. Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt a csed-, gyed-, gyes-ellátásban részesülők és a húsz év alatti fiatalok - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa 15 bázisponttal 0,60 százalékra csökkentette a jegybanki alapkamatot, a kamatfolyosó nem változott. Az űripar az egyik leginkább perspektivikus iparággá vált az elmúlt években, és Magyarország sok olyan tapasztalatot szerzett, amelyek révén a nemzetközi űripar fontos szereplőjévé válhat - mondta Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Brüsszelben megszületett a megállapodás, Orbán Viktor miniszterelnök elérte, amit akart, Magyarország 3 milliárd euróval több pénzt kapott a tervezettnél. Angela Merkel német kancellár ígéretet tett, hogy a német elnökség alatt, 2020. végéig lezárja a Magyarországgal szemben indított 7-es cikkely szerinti eljárást. Magyarországnak és Lengyelországnak nemcsak komoly pénzösszegeket sikerült szereznie, hanem megvédte nemzeti büszkeségét az európai uniós csúcson - mondta Orbán Viktor miniszterelnök. Törölték a jogállamisági mechanizmusra vonatkozó szövegrészt az EU-csúcstalálkozón a záródokumentumból - írta blogjában a Politico című brüsszeli hírportál az Európai Tanács találkozóján született kompromisszumra utalva. Csehország összesen 35,7 milliárd eurót kap a következő hétéves időszakban a válságkezelő alappal megemelt uniós költségvetésből. További 15,4 milliárd eurót pedig kedvező feltételek mellett hitelként vehet fel - közölte Andrej Babis cseh kormányfő. Észtország, Lettország és Litvánia vezetői kedvezően nyilatkoztak a 2021 és 2027 közötti időszakra elfogadott európai uniós keretköltségvetésről, miután mindhárom balti ország több pénzt kap Brüsszeltől, mint az elmúlt hét évben. Már közel 14,6 millióan fertőződtek meg a világon a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 609 806, a gyógyultaké pedig 8,2 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem adatai szerint. A múlt heti nyolcszáz koronavírusos fertőzöttnél is nagyobb napi növekményhez képest ezen a héten kevesebb új beteget regisztráltak Ukrajnában. Vasárnap 651-et, hétfőn 673-at. A járvány kitörése óta igazolt fertőzöttek száma már meghaladta a 60 ezret. Romániában ismét megdőltek a koronavírus-járvány rekordjai, mind az egy nap alatt diagnosztizált új esetek, mind az elhalálozások tekintetében, de a kormány a karnaténtörvény alkalmazásától a fertőzések ütemének megfékezését reméli. Nem várható, hogy a koronavírus-járvány esetleges második hulláma idején ismét bezárják a vállalatokat Montenegróban, ugyanis az ország gazdasága nem élné túl - közölte a nyugat-balkáni ország gazdasági minisztere. 153-mal emelkedett az igazolt koronavírus-fertőzések száma Csehországban, ami az utóbbi hetek legmagasabb napi eredménye - közölte a cseh egészségügyi minisztérium. Jóváhagyta az izraeli parlament azt a javaslatot, amely lehetővé teszi a belföldi elhárítás számára, hogy jövő januárig nyomon kövesse az új típusú koronavírussal megfertőződött embereket. Követeléseik teljesítésével véget ért az ápolók sztrájkja Izraelben - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet. Mongóliában több mint húsz embernek a gyógyulását és a kórházból történő elbocsátását követően újra pozitív lett a koronavírus-tesztje - közölte a helyi járványközpont. Brazíliában meghaladta a 80 ezret az új típusú koronavírus halálos áldozatainak száma, s nem sokkal később a kormány két tagja is bejelentette, hogy megfertőződött. Az Egyesült Államok nyugati parti tagállamában, Kaliforniában a járvány kitörése óta a legtöbb új fertőzöttet, 11 800 új esetet regisztráltak. A brit kormánynak átfogó vizsgálatot kell indítania azzal kapcsolatban, történt-e orosz beavatkozás a brit EU-tagság megszűnéséről 2016-ban tartott népszavazás során - szögezte le a titkosszolgálati és biztonsági ügyekkel foglalkozó parlamenti bizottság. A belbiztonsági minisztérium már arra készül, hogy 150 szövetségi ügynököt telepít Chicagóba, ahol eluralkodott a fegyveres erőszak. Donald Trump amerikai elnököt „ki fogják füstölni" a Fehér Házból - jelentette ki Nancy Pelosi demokrata párti házelnök. Megnyerte a bolgár kormány a 2017. májusi hivatalba lépése óta ellene tartott ötödik bizalmi szavazást is. Túszul ejtett egy buszt utasokkal egy fegyveres férfi a nyugat-ukrajnai Voliny megyében lévő Luckban, a férfinél robbanószer is van - közölték ukrán híradások a rendőrségtől származó információkra hivatkozva. Peking tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy London felfüggesztette a Hongkonggal kötött kiadatási egyezményt, valamint kiterjesztette a fegyverembargót a városra. Több milliárd forint áfát csalt egy Budapest és Győr környéki cégeket irányító bűnbanda élelmiszeripari termékek kereskedésével, a gyanúsítottak közül a Budai Központi Kerületi Bíróság öt embert letartóztatott. Északkeleten már több megyét érintően kiadta a másodfokú riasztásokat zivatarveszély miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat. Az Ukrajnából honosított magyar válogatott Olejnik Pavlo és Asarin Roman egyaránt doppingvétséget követett el a Magyar Birkózó Szövetség tájékoztatása szerint. Veretlenül zárta az edzésversenyeket az Adolf Balázs, Fejes Dániel kenus duó, amely az előző négyhez hasonlóan a két 1000 méteres futamot is megnyerte Szolnokon.