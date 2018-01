Eb-t rendez Magyarország, ömlenek a taomilliárdok a sportágba

Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyaltak az Európai Röplabdaszövetség elöljárói. A vezetők szerint példamutató a magyar kormány elkötelezettsége a sport iránt. Tavaly májusban a röplabdát is felvették a taotámogatott sportágak közé.

Felszállópályára tette a taópénz a magyar röplabdát. Sok más sportághoz hasonlóan immár a Magyar Röplabda Szövetség is kihasználhatja a társasági adó adta lehetőségeket. A fejlődés nemcsak a bankszámlán látszik: a női válogatott 2014-ben huszonnyolc év után jutott ki Európa-bajnokságra. Az eredmények az Európai Röplabdaszövetség (CEV) figyelmét sem kerülték el. Aleksandar Boricic elnök és Lubor Halanda alelnök Magyarországra látogatott, és Orbán Viktor miniszterelnökkel is tárgyalt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

„Helyes döntést hoztunk, amikor Magyarországra látogattunk. A magyar röplabda egy időre eltűnt a térképről, de köszönhetően az új vezetésnek, a válogatottak és a klubcsapatok teljesítménye is javult. Kiváló tárgyalást folytattunk a miniszterelnökkel és a sportállamtitkárral, akik támogatásukról biztosítottak. A magyar kormány rendkívül elkötelezett a sport iránt, ez pedig jó példa lehet minden ország számára” – fogalmazott Aleksandar Boricic, a CEV elnöke.

A magyar szövetség vezetője szerint a kormány támogatása és a taópénzek áramlása segített rendbe tenni a magyar röplabda működését. Kovács Ferenc elmondta: a jövőben számos infrastrukturális fejlesztés fog megvalósulni, ilyen a fővárosi röplabdaközpont felépítése, valamint vidéki fellegvárak létesítése.

„Nagy tervünk, hogy ebben a hat éves taós ciklusban létrehozzuk a magyar röplabdázás házát. Budapesten lesz, de konkrét helyszín még nincs. Ez nemcsak egy csarnokot jelent, amely legalább három-, maximum ötezres befogadóképességű, hanem edzőcsarnokot és az irodákat is. Szeretnénk elérni, hogy ne bérelni kelljen, hanem a röplabdának legyen saját irodája. Emellett számos egyéb szükséges kiegészítő feltételeket is szeretnénk biztosítani például a sajtó számára. Már van támogatásunk a tervek elkészítésére” – fejtette ki Kovács Ferenc.

A röplabdába áramló társaságiadó-támogatások körül kormányzati szereplők is megjelentek. Bánki Erik, az Országgyűlés gazdasági bizottságának fideszes elnöke milliárdos szeletet hasíthatott ki a taótortából. Ő volt az, aki beterjesztette a parlament elé, hogy a röplabdát is vegyék be a taótámogatott sportágak közé. Ennek nagy nyertese a felesége lett. Bánki Ágnes a Magyar Röplabda Szövetség strand- és szabadidős bizottságának az elnöke, és összefüggésbe hozható azzal a Beach Sport Kft. nevű céggel, amelynek több mint egymilliárd forint taópénzt ítéltek oda.

„Nem is reagálnék ezekre a nemtelen vádakra, hiszen a lényeget nem ragadja meg, és nem is erről szól, de hát ez már a politikai kampány része” – fogalmazott Kovács Ferenc.

Magyarország 2019-ben – Törökország, Lengyelország, valamint Szlovákia mellett – társrendezője lesz a női Európa-bajnokságnak. Budapesten várhatóan egy hatcsapatos csoportkört és egy nyolcaddöntőt rendez. A rendezés költsége több mint hatszázmillió forint.