E-matrica: sokan éltek az élővételi lehetőséggel

2019. JANUÁR 7., HÉTFÕ STRATÉGIAI PARTNERSÉGET KÖTÖTT A MAGYAR KORMÁNY ÉS A TUNGSRAM. A TUNGSRAM ÚJRA MAGYAR TULAJDONBAN VAN MONDTA A MEGÁLLAPODÁS ALÁÍRÁSAKOR SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. ÚJ IDÕSZÁMÍTÁS INDUL A SZUPERKÓRHÁZAKKAL - NYILATKOZTA A MAGYAR IDÕKNEK CSERHÁTI PÉTER, AZ EGÉSZSÉGES BUDAPEST PROGRAM MINISZTERI BIZTOSA. ITM-ÁLLAMTITKÁR: AZ EU TAVALY 4,4 MILLIÁRD EURÓT UTALT FEJLESZTÉSRE MAGYARORSZÁGNAK. TÁMOGATÁST VEZET BE A NEMZETI EGYÜTTMÛKÖDÉSI ALAP A CIVIL SZERVEZETEKNEK, A PÁLYÁZATI RENDSZER KERETÉBEN 200.000 FT ÁLLAMI TÁMOGATÁSRA PÁLYÁZHATNAK. HÉT HÓNAP ALATT 700 CSALÁD VETTE IGÉNYBE AZ EGYSZÜLÕS KÖZPONT SZOLGÁLTATÁSAIT, TOVÁBBI 1400 EMBER PEDIG NYARALNI JUTOTT EL A SEGÍTSÉGÜKKEL. MA INDUL AZ ELLENZÉKI PÁRTOK ÁLTAL MEGHIRDETETT FÕPOLGÁRMESTER-ELÕVÁLASZTÁS. KARÁCSONY GERGELY REMÉLI, HOGY AZ ELÕVÁLASZTÁS MÁSODIK KÖRÉBEN RÉSZT VESZ A TÖBBI ELLENZÉKI PÁRT IS, ÉS EGY JELÖLT MARAD A FÕPOLGÁRMESTERREL SZEMBEN HÍRTV. KOCSIS MÁTÉ: A KÖZÖS ELLENZÉKI EP-LISTA EGY SOROS-LISTA LESZ. BUDAPESTRE ÉRKEZETT AZ A BANGLADESI SZIÁMI IKERPÁR, AKIKET MAGYAR ORVOSOK FOGNAK SZÉTVÁLASZTANI. KSH: TAVALY NOVEMBERBEN 5,3%-KAL NÕTT A KISKERESKEDELMI ÜZLETEK FORGALMA AZ EGY ÉVVEL KORÁBBIHOZ MÉRVE. 18%-KAL NÕTT A DECEMBERBEN ELÕVÉTELBEN ÉRTÉKESÍTETT 2019-ES AUTÓPÁLYA-MATRICÁK SZÁMA TAVALYHOZ KÉPEST. A MOL BRUTTÓ 4 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT SZERDÁN, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK. VÉGET ÉRT A BIZTONSÁGI SZOLGÁLATOK DOLGOZÓINAK FIGYELMEZTETÕ SZTRÁJKJA A KÉT BERLINI NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN, DE EGÉSZ NAP KÉSÉSEKKEL KELL SZÁMOLNI. KÉT SÍELÕ MEGHALT, MIUTÁN LAVINA SODORTA EL ÕKET, EGY SNOWBOARDOS PEDIG LETÉRVE A PÁLYÁRÓL, SZAKADÉKBA ZUHANVA VESZTETTE ÉLETÉT AZ AUSZTRIAI VORALBERGBEN. MEDVE TÁMADT EGY VADÁSZATON LEVÕ MAGYAR ÁLLAMPOLGÁRRA SZÉKELYFÖLDÖN, VÁLLTÖRÉSSEL ÉS ZÚZÓDÁSOKKAL VITTÉK KÓRHÁZBA. SALZBURG TARTOMÁNYBAN VASÁRNAP DÉLUTÁNIG MINTEGY 12 EZER TURISTÁT ZÁRT EL A HÓ A SAALBACH-HINTERGLEMM ÜDÜLÕHELYEN. MEGKEZDÕDÖTT AZ EGYIK LEGBEFOLYÁSOSABB FRANCIA BÍBOROS PERE ELHALLGATOTT PEDOFIL ÜGYEK MIATT. A PAPI PEDOFÍLIA ELLENI EGYHÁZI FELLÉPÉSRÕL IS SZÓLT ÚJÉVI BESZÉDÉBEN FERENC PÁPA. TORLÓDÁSKEZELÉSI PRÓBÁT TARTOTTAK ANGLIAI KIKÖTÕKBEN MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉRE. OLASZ MINISZTERELNÖK: OLASZORSZÁG KÉSZ 15 EMBERT BEFOGADNI ABBÓL A CSOPORTBÓL, AMELY DECEMBER ÓTA KÉT CIVIL HAJÓ FEDÉLZETÉN REKEDT A MÁLTAI PARTOKNÁL. IDEIGLENES TÁRCAVEZETÕKET VOLT KÉNYTELEN JELÖLNI A ROMÁN KORMÁNYFÕ, MIUTÁN AZ ELNÖK ELUTASÍTOTTA MINISZTERJELÖLTJEIT. BERLIN CSAK EGY EURÓPAI MEGOLDÁS KERETÉBEN HAJLANDÓ BEFOGADNI EMBEREKET A MÁLTÁNÁL VESZTEGLÕ HAJÓKRÓL - HANGSÚLYOZTÁK NÉMET KORMÁNYZATI ILLETÉKESEK. KÉTNAPOS TÁRGYALÁSSOROZAT INDULT KÍNA ÉS AZ USA MAGAS RANGÚ DELEGÁCIÓI KÖZÖTT PEKINGBEN, HOGY RENDEZZÉK A KERESKEDELMI VITÁKAT. WASHINGTON ÉS PHENJAN MÁR A KÖVETKEZÕ CSÚCSTALÁLKOZÓ HELYSZÍNÉRÕL EGYEZTET - KÖZÖLTE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. AZ ANKARAI FÕÜGYÉSZSÉG ÚJABB 100 KATONA ELLEN ADOTT KI ELFOGATÓPARANCSOT A 2016. NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTEL GYANÚJÁVAL. EGYIPTOMI ELNÖK: AZ EGYIPTOMI HADSEREG SZOROSAN EGYÜTTMÛKÖDIK IZRAELLEL A TERRORIZMUS ELLENI HARCBAN. AZ USÁ-BA MENEKÜLT A VENEZUELAI LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG EGYIK BÍRÁJA - DERÜLT KI A BÍRÓ EGY MIAMI RÁDIÓNAK ADOTT INTERJÚJÁBÓL VASÁRNAP. CHRISTIAN ZERPA BÍRÓ LESZÖGEZTE: AZÉRT MENEKÜLT AZ USÁ-BA, HOGY ÍGY TILTAKOZZÉK NICOLÁS MADURO MÁSODIK ELNÖKI CIKLUSA ELLEN. ELFOGTÁK SZÍRIA KELETI RÉSZÉBEN AZ ISZLÁM ÁLLAM DZSIHADISTA SZERVEZET ÖT TAGJÁT: KÉT AMERIKAI, KÉT PAKISZTÁNI ÉS EGY ÍR ÁLLAMPOLGÁRT. A GABONI KORMÁNY BEJELENTETTE, HOGY LETARTÓZTATTÁK AZ ERÕSZAKOS HATALOMÁTVÉTELT MEGKÍSÉRLÕ KATONÁKAT. 93 ÉVES KORÁBAN MEGHALT MÓSE ARENSZ VOLT IZRAELI VÉDELMI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. A BOHÉM RAPSZÓDIA C. FILM NYERTE A LEGJOBB DRÁMAI FILM GOLDEN GLOBE-DÍJÁT. KIGYULLADT ÉS TELJES TERJEDELMÉBEN ÉGETT EGY SZEMÉLYAUTÓ AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYÁN, A BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALON, SZATYMAZNÁL. ALVÓ HARAGOSAIRA GYÚJTOTTA ALKALMI SZÁLLÁSUKAT A GYANÚ SZERINT EGY HAJLÉKTALAN KAPOSVÁRON, A BÍRÓSÁG ELRENDELTE A FÉRFI LETARTÓZTATÁSÁT. A JÓZSEFVÁROSI RENDÕRÖK EGY ÓRÁN BELÜL ELFOGTÁK AZT A FÉRFIT, AKI FÉLMILLIÓ FORINTOT LOPOTT EGY PARKOLÓ AUTÓBÓL BUDAPEST VIII. KERÜLETÉBEN. HÓFÚVÁS MIATT TÖBB KELETI JÁRÁSRA IS RIASZTÁST ADOTT KI AZ OMSZ. OLDALÁRA BORULT EGY PÓTKOCSIS KISTEHERAUTÓ AZ M0-S AUTÓÚTON, ECSERNÉL, AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA FELÉ VEZETÕ OLDALON. HOLTTESTRE BUKKANTAK A TÛZOLTÓK EGY CSEPELI LEÉGETT FAÉPÜLET BONTÁSA KÖZBEN HÉTFÕ HAJNALBAN.