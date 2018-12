E-jegyrendszer: a városvezetés szerint nem érte kár Budapestet

2021-ben már elektronikus jeggyel nyílnak a Deák Ferenc téri kapuk is Budapesten, ezt ígéri a városvezetés. A főpolgármester az ATV-ben jelentette be, hogy a főváros az állammal közösen fejezi be a budapesti elektronikus jegyrendszer kiépítését.

„Pénzügyi veszteség nem keletkezett, az eszközök felhasználhatóak, én pedig megegyeztem a belügyminiszter úrra és Palkovics miniszter úrral, hogy a mi projektünk rákapcsolódik a nemzeti elektronikus jegyrendszer projekthez, és valószínűleg elvesszük a BKK-tól ezt a projektet, az állammal közösen fejezzük be, ami által még jobb lesz, mint lett volna” – mondta Tarlós István.

Az ügyben szerdán kormánypárti politikusok sajtótájékoztatón hangsúlyozták, hogy a szállítói szerződés felmondásával a fővárost nem érte kár. „Több eszköz legyártása megtörtént, a hét fázisból négy megvalósult. Ezek mind olyan eszközök, amelyek a projekthez a jövőben szükségesek lesznek és beépítésre kerülnek. Amikor életre, működésre hívjuk ezt a jegyrendszert” – emelte ki Borbély Lénárd, Csepel polgármestere.

Az elektronikus jegyrendszer befejezésével megbízott gazdasági főpolgármester-helyettes szerint a német kivitelező szerződést szegett, ezért voltak kénytelenek felmondani neki.

„Egy szerződés, egy futó szerződés megszűnése, az valahol mindig hátrányos, rossz, mert amikor egy futó állapot nehezebbé válik, akkor újra kell csinálni. Ugyanakkor ez bizonyos mértékekben egy hallatlan lehetőséget is teremt – hiszen az eredeti szerződés 2014-ben került megkötésre, azóta mind jogszabályi keretek, mint pedig az informatikai fejlesztés és a lakossági igények megváltoztak” – emelte ki Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes.

A szocialisták nem hisznek a városvezetésnek, és Tarlós István lemondását követelik. „Az, hogy Tarlós István ma mindenféle helyetteseit és sameszeket állított ki, akiknek semmi köze az egészhez, ez is csak az mutatja, hogy beindult a fideszes elterelő hadművelet, megpróbálják azt mutatni, hogy itt minden rendben van” – jelentette ki Horváth Csaba, a szocialisták fővárosi képviselő.

Az LMP arra kíváncsi, hogy eddig mire költöttek a projektben. „Ezért én ma beadtam egy adatigénylést, amelyben azt kérdezem a főpolgármester úrtól és a BKK vezetésétől, hogy pontosan, tételesen sorolja fel nekem, hogy mennyi ment személyi kifizetésre, jogi tanácsadásra szoftver telepítésre és fizikálisan is megtalálható eszközök beszerzésére” – közölte Gál József, az ökopárt fővárosi képviselője.

A Liberálisok feljelentést tesznek, mert szerintük felmerül a törvénysértés gyanúja az e-jegyrendszerrel kapcsolatban.