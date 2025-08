Durva fordulat a Lánchíd-botrányban: Tíz új gyanúsított, a szálak a Városházáig érnek

Megosztás itt:

Tíz gyanúsítottat hallgatott ki Vig Mór számlagyáras ügyében a közelmúltban a nyomozó hatóság – ez derült ki az eljárást felügyelő Fővárosi Főügyészség lapunknak adott válaszából. Mint megkeresésünkre írták, a „nyomozásban további, kisebb súlyú bűncselekményekkel gyanúsított személyekre figyelemmel a gyanúsítottak száma összesen 15 főre emelkedett, az ügynek két gyanúsítottja van bűnügyi felügyeletben”. Az eljárásban egyébként eddig öt gyanúsítottról lehetett tudni.

Számlagyár

Emlékezetes, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) 2023 novemberében vette őrizetbe a praxisától már eltiltott exügyvédet, Vig Mórt, miután a férfi belebukott egy sok száz milliós számlagyárba. A NAV nyomozói az ügyben összesen 33 helyszínre szálltak ki – két kábítószer- és pénzkereső kutyát is bevetve –, majd dokumentumokat, elektronikus adatokat, hamis kormányhivatali bélyegzőt, valamint rengeteg készpénzt foglaltak le. Az eljárás keretében házkutatást tartottak a Lánchíd felújítását végző A-Híd Zrt.-nél is.

Túlárazott Lánchíd-beruházás

Mindez nem véletlenül történt, hiszen az eddigi információk szerint a Vig Mórhoz kapcsolható botrány a túlárazott Lánchíd-felújításhoz vezethető vissza. Ismert, 2019 őszén, Karácsony Gergely főpolgármesterré választásával a baloldal átvette a hatalmat Budapesten. Karácsonyék a váltás után megfúrták a Tarlós Istvánék által a Lánchíd felújítására kedvező feltételekkel kötött tendert, és új közbeszerzési eljárást írtak ki.

A pályázaton az előző városvezetés alatt is befutó A-Híd Zrt. lett a győztes, csakhogy furcsa módon ötmilliárd forinttal drágább ajánlattal nyertek, mint amennyiért a Tarlós-érában végezték volna el a munkát.

Ide tartozik, hogy majdnem hatvanszorosára, 4,2 milliárd forintra emelték a Tarlós idején zajló tenderhez képest a vállalkozónak járó előleget, a céget terhelő kötbért viszont megfelezték

Kiszivattyúzott Lánchíd-pénzekről írt egy bennfentes

Megírtuk azt is, hogy 2020 novembere és 2022 júliusa között az A-Híd 1,4 milliárd forintot utalt az exügyvéd cégének, a Sunstrike Hungary Kft.-nek, aminek nagy részét Vig Mór készpénzben fel is vette, amihez egy másik ügyvéd is segítséget nyújtott. Az ügyben az igazi fordulat azután következett be, hogy egy ismeretlen személy levelet küldött az egykori elszámoltatási kormánybiztosnak, Budai Gyulának.

A levélben az szerepelt, hogy Vig Mór a Mammut bevásárlóközpontnál található biztonsági cég irodájába járt „elszámolni” a Lánchíd-beruházásból kiszivattyúzott, majd készpénz formájában felvett összegekkel. Budai szerint ráadásul a biztonsági cég rokoni szálak miatt kapcsolatban áll a felújítást végző A-Híd Zrt.-vel. A levélíró azt is közölte Budaival, hogy a hídpénzből jelentős összegek kerültek a fővárosi baloldalhoz.

A fideszes képviselő vesztegetés gyanújával feljelentést tett, információink szerint a rendőrség nyomozást is indított, majd az eljárást áttették a NAV-hoz.

Fotó: NAV