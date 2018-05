Dúró: Szükség van a parlamenti politizálásra

Dúró Dóra szerint a választókat hagynák cserben, hogyha nem ülnének be a Parlamentbe a Jobbik képviselői. A jobboldali párt országgyűlési képviselője Reggeli járat című műsorunkban azt mondta: sok lehetőségtől esnének el az Országgyűlésben és az utcán is, ha nem vennének részt a parlamenti munkában. Dúró Dóra, aki Toroczkai László mellett indul a Jobbik vezetéséért arról is beszélt, hogy bárki kerül a Jobbik élére a néppártosodást fogják folytatni. A párt szombaton tartja tisztújító kongresszusát.

„Azokat a Facebook-bejegyzéseket, amit ezzel a témában kapcsolatban írtam, azokat fenntartom. Úgy gondolom, hogy nagyon új helyzet van a Jobbik életében, hiszen 2006 óta Vona Gábor vezette ezt a közösséget, aki most lemondott. Olyan párosra van szükség, amely folytatni tudja ezt a nemzeti néppárti utat, ahonnan elindult a Jobbik, hiszen ez a folyamat nagyon sokkal kecsegtetett, és úgy gondolom, hogy az az értékrend, ami a Jobbik alapnyilatkozatában is szerepel, azt az utat kell tovább járni” – fogalmazott Dúró Dóra.

Tekintse meg a teljes interjút: