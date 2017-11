Dúró: Szélesedik a Jobbik értelmiségi köre

Folyamatosan szélesedik a Jobbik értelmiségi köre, civil szakértői bázisa - erről a párt országgyűlési képviselője számolt be. Dúró Dóra elmondta, ezzel is a Jobbik kormányzóképességét szeretnék erősíteni. Azt is hozzátette, nem jobbikos, hanem nemzeti értelmiségi réteget kívánnak kiépíteni. A politikus új tagként mutatta be Pásztor Zsuzsannát, a Hungexpo egykori vezérigazgatóját is, aki elsősorban az uniós ügyek szakértőjeként segíti majd a pártot.

„Egy olyan értékrendi elkötelezettséget várunk el az ide tartozó emberektől, amely nem a Jobbikhoz kapcsolódó párthűséget jelent, hanem a magyar emberek felemelkedését, az ország felemelését célul tűző elképzeléseinkkel való összhangot” – jelentette ki a politikus.