Dúró: Rendszerszintű problémák vannak a közoktatásban

A PISA-tesztek eredményei azt mutatják, hogy rendszerszintű problémák vannak a magyar közoktatásban - jentette ki Dúró Dóra Newsroom című műsorunkban. A Klebelsberg Központ sem működtetni, sem pedig fenntartani nem tudja a tanintézményeket. A politikus hozzátette: az oktatás átalakítása azt eredményezte, hogy a diákok lemaradtak.

„Sem a tehetséggondozás vonatkozásában, sem pedig a rászorulóknak a segítésében, a leszakadóknak a felzárkóztatásában nem tud a magyar oktatási rendszer, még az átlagot sem tudja elérni. Ez elég szomorú és sajnálatos, úgy gondolom. Rávilágít arra, hogy rendszerszintű probléma van egész egyszerűen. Majdnem minden tekintetben az utolsók között van a magyar oktatási rendszer. Most ezeket az indikátorokat kaptuk meg, de korábban ugye a szövegértés, matematika, természettudományok vonatkozásában is romlás következett be a korábbi évekhez képest” – fogalmazott a kulturális bizottság jobbikos elnöke.

Tekintse meg a teljes beszélgetést: