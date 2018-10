Dúró: Mindenki a saját lelkiismerete szerint döntött

Volner János nemrég a Hír TV-ben beszélt arról, hogy Soros György emberi segítik a Jobbikot, amitől megrémült. A politikust vasárnap kizárták a Jobbik frakciójából, Apáti István és Fülöp Erik országgyűlési képviselők pedig ezután önként távoztak a képviselőcsoportból. „Egyetlen képviselőt sem agitáltunk, mindenkinek a saját döntése volt” – ezt már Dúró Dóra jelentette ki kedden este a Hír TV-ben. A politikus hangsúlyozta, a Jobbikban uralkodó tarthatatlan folyamatokat maguktól is látták.

A házszabályi rendelkezések szerint nem alapíthatnának frakciót a Mi Hazánk Mozgalom színeiben azok, akik kiléptek a Jobbikból. A jobbikos tagságnak írt levelében Sneider Tamás arra figyelmeztetett, hogy Kövér László már egyeztetett Dúró Dórával arról, hogy ezt a helyzetet miként lehetne feloldani. A Hír TV stúdiójában Dúró azonban határozottan cáfolta ezt, szerinte „a Jobbik azért kezdte megpendíteni ezt a vonalat, mert félnek és látják, hogy milyen erőt képvisel a Mi Hazánk Mozgalom.” Hozzátette ugyan akkor: a Jobbik eredeti szellemiségét szeretnék továbbvinni, konstruktív pártként működnének.

Szakadó Jobbik

A Jobbik válságával kapcsolatban konkrét számadatokat sorolt a műsorban. Mint mondta, az önkormányzati képviselők közül már több mint 120 mandátumot vesztett el a párt, valamint három országgyűlési mandátumot. Bár nem csak azokat tudta megszólítani a Mi hazánk, akik a Jobbik tagjai voltak, de mára nagyjából 800-an csatlakoztak hozzájuk a Jobbikból. A mozgalomban egyébként jelenleg az országos hálózat kiépítése, valamint a szakmai kabinet felállítása zajlik, hogy a szakmai politikában is szerepet tudjanak vállalni.

Mint arról mi is beszámoltunk, a jobbikos párttagok kilépésekről szóló sajtóhírek kezeléséről tárgyalnak a Jobbik politikusai a Figyelő birtokába került, ismeretlen helyen és időben készült hangfelvételen. Farkas Gergely, a párt országgyűlési képviselője és Z. Kárpát Dániel alelnök a többi közt arról beszélget, hogy arról kellene cikket íratni, hogy Toroczkai László nem pártpolitikai, hanem egyéni ambíciói miatt alapított új pártot.

Dúró erre úgy reagált, megdöbbent azon a „gőzhengeren”, amit Toroczkaival szemben bevetettek, erre korábban nem volt példa. „Nagyon sok jobbikos, aki nem feltétlenül értett egyet Toroczkaival, ők is távoztak amiatt, amit ellene alkalmaztak” – utalt a Jobbikra korábban is jellemző atmoszférára a politikus, aki szerint azokat, akik hittek az egykori nemzeti, radikális pártban egyszerűen becsapták. „Elkeseredett vagyok amiatt az elszalasztott lehetőség miatt, ami a Jobbikban benne volt, a 20 százalékot, amit nemzeti radikális pártként ért el. Azt a nemzeti tábort, radikális oldalt, ami lelkével szívével, az utolsó pénzüket is a mozgalomra költötte, becsapták” – hangsúlyozta. Beismerte, van benne felelőssége, hogy ez így történt, de a döntéshozó testületben nem volt benne, ahogy Toroczkai sem látott rá a párt pénzügyeire.

A Legfőbb Ügyészségen tesz feljelentést a jövő héten a Jobbikban tapasztalt gyanús pénzmozgások miatt a párt feloszlott szekszárdi alapszervezetének vezetője. Szabó Balázs a Hír TV-nek azt mondta: 350 ezer forint készpénzt kapott nejlonzacskóban egy jobbikos vezetőtől egy szekszárdi kávézóban, hogy a postán azt támogatás címszó alatt a Jobbik számlájára befizesse.

Szabó azt mondta: a pénz eredetére nincs konkrét bizonyítéka, abból következtet arra, hogy Simicska Lajos támogatása lehetett, hogy sajtóhírek szerint az üzletember többször találkozott a Jobbik vezetőivel. Erről Dúró – mint a Hír TV-ben elárulta – csak a korábbi tisztújítást követően halott. (A tavaszi választás óta az ellenzéki párt több nagygyűlést és tisztújítást is tartott – a szerk.)