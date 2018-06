Dúró: „Én a békére törekedtem”

„Van egy világos értékrend, amelyen nem szabad változtatni, még akkor sem, ha a politikai stratégia ezt megköveteli. Én azt gondolom, hogy nemzetstratégiai kérdésekben nincs helye pártpolitikai kérdéseknek” – fogalmazott Dúró Dóra a Hír TV Tantusz című műsorában, amikor Csintalan Sándor arról kérdezte a Jobbik frakciójából visszahívott képviselőt, hogy mi változott az utóbbi hónapokban a párt körül, hiszen korábban ő maga is a néppártosodást segítette.

A politikus kijelentette: nem csak politikai, hanem emberi, személyes okokból robbant ki a konfliktus közte és a Jobbik között. „Illetve azt hozzá kell tenni, hogy a kommunikációban én valóban nagyon sokat részt vettem a néppárti Jobbik esetében is, de ott én politikai döntéseket nem tudtam hozni, belső kommunikációs fórumokon tudtam elmondani, ha valamivel nem értek egyet. Mivel egy közösség tagja voltam, ezért fegyelmezetten végigcsináltam a feladatokat” – mondta.

Hozzátette, amiket akkoriban mondott, azt most is vállalja, ám szerinte voltak olyan jobbikosok, akiknek a szavaihoz ö rosszallással közeledett. Például úgy gondolta, hogy nem szabad megváltoztatni a párt 2014-es választási programját, mert az a mai napig érvényes. Ugyanakkor egyes politikusok, például Mirkóczki Ádám nem csak hogy megváltoztatta volna a programot, de azt is kijelentette, hogy „amit 2010 előtt mondtunk az nem volt igaz.”

Dúró Dóra arról is beszélt, igyekezett megakadályozni a pártszakadást, mindent a belső fórumokon próbált megoldani, még akkor is, amikor a tisztújítás után állítása szerint sokan ki akartak lépni a Jobbikból. „Én a békére törekedtem, és a platformhoz is azért csatlakoztam, hogy lebeszéljek mindenkit arról, hogy kilépjen. Mostmár ezt másképp gondolom.” Kijelentette: koncepciós eljárás zajlik ellene a pártban, majd arról beszélt, már nincs igény a Jobbikban arra az értékrendre, amit ő képvisel, pedig korábban úgy látta, akár többségbe is kerülhetnek a hozzá hasonlóan gondolkodók.

Kijelentette: nem szolgálja a nemzet érdekét, hogy a magyarságot képviselő Jobbik gyengül. Elmondta, Toroczkai László egy demokratikus modellben gondolkodik, és az a különbség köztük és a mostani Jobbik között, hogy szerintük nemzetstratégiai kérdésekben nincs helye politikai stratégiának. Vannak olyan kérdések, mint a demográfia, vagy a határőrizet, amelyeknél Magyarország érdekeit, és nem azt kell figyelembe venni, hogy a Fidesz mit akar. Hozzátette, hiba volt a Jobbik részéről, hogy nem támogatták a menekültellenes alkotmánymódosítást.