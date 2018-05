Dúró Dóra kész visszaadni mandátumát

Az országgyűlési képviselő a Facebookon jelentette be, hogy tudomásul veszi a Jobbik-frakció döntését. Azt írja: megdöbbentette az, hogy kizárták, mert többször is a Jobbik egyben tartásának fontosságát hangsúlyozta. A képviselőnő a posztban arra is utalt, hogy teljesen visszavonul a politikától.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Dúró Dórát kedden zárták ki társai a Jobbik parlamenti frakciójából, amiért az elnökválasztás után csatlakozott a Toroczkai László-féle platformhoz. Mandátumát akkor kell visszaadnia, ha erre a párt elnöksége kétharmados többséggel felszólítja.

Mirkóczki Ádám, az ellenzéki párt szóvivőjének szavai szerint a bizalomvesztés már korábban fennállt, az utolsó csepp a pohárban a Toroczkai által szervezett párton belüli platformhoz való csatlakozás volt.