Dúró Dóra: A Mi Hazánk beperli a rágalmak miatt a Jobbikot

Rágalmazás miatt pert indít a Jobbik ellen a Mi Hazánk Mozgalom- ezt Dúró Dóra jelentette be a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. A párt elnökhelyettese közölte, elfogyott a türelmük, miután a Jobbik az elmúlt hetekben nyilvánosságra került hangfelvételekkel kapcsolatban arról beszélt, hogy azok mögött a pártból kivált Mi Hazánk Mozgalom áll.

