Dúró Dóra: A Jobbik már a balliberális tömb része

2019. JANUÁR 22., KEDD JOGOSAN LÉPTEK FEL AZ MTVA ÕREI AZOK ELLEN AZ ELLENZÉKI KÉPVISELÕK ELLEN, AKIK DEC. 16-ÁN ÉS 17-ÉN BE AKARTÁK OLVASTATNI ÖTPONTOS KÖVETELÉSÜKET KNYF. A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG NYOMOZÁST RENDELT EL ISMERETLEN TETTES ELLEN KÖZÉRDEKÛ ÜZEM MEGZAVARÁSA ÉS MÁS BÛNCSELEKMÉNYEK MIATT. AZ NVB KIADTA A FIDESZ-KDNP KÖZÖS LISTÁJÁRÓL HOLLIK ISTVÁNNAK A HIRT FERENC HALÁLA MIATT MEGÜRESEDETT ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMOT. FEBRUÁR 4-ÉN HIRDET ÍTÉLETET A GYÕRI TÖRVÉNYSZÉK A VÖRÖSISZAPPER MEGISMÉTELT ELSÕFOKÚ ELJÁRÁSÁBAN. A MAI TÁRGYALÁSON AZ UTOLSÓ SZÓ JOGÁN FELSZÓLALÓ VÁDLOTTAK MINDEGYIKE ÁRTATLANNAK VALLOTTA MAGÁT. ALAPJOGOKÉRT KÖZPONT: BRÜSSZEL A BEVÁNDORLÁSPÁRTI CIVILEKET FIZETNÉ AZÉRT, HOGY HIBÁT TALÁLJANAK A JOGÁLLAMISÁGBAN. TUZSON BENCE: A KORMÁNY ARRA TÖREKSZIK, HOGY CSÖKKENJEN AZ ÁLLAMPOLGÁROK ELINTÉZENDÕ ÜGYEINEK SZÁMA, ÉS EMELKEDJEN AZ ÜGYINTÉZÉS SZÍNVONALA. ORFK: A MAGYAR RENDÕRSÉG IS CSATLAKOZOTT AZ EUROPOL PÉNZMOSÁS ELLENI AKCIÓJÁHOZ. A NYILVÁNTARTOTT ÁLLÁSKERESÕK SZÁMA 5%-KAL CSÖKKENT MAGYARORSZÁGON EGY ÉV ALATT, A NEMZETI FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLAT ADATAI SZERINT. NEMZETKÖZI EGYETEMI MÛVÉSZETI FESZTIVÁLT RENDEZ A SZÍNHÁZ- ÉS FILMMÛVÉSZETI EGYETEM JANUÁR 31. ÉS FEBRUÁR 3. KÖZÖTT. A SZÍRIAI KONFLIKTUS LEGFÕBB ÁLDOZATAI A GYERMEKEK - MONDTA MARIO ZENARI BÍBOROS, SZÍRIAI APOSTOLI NUNCIUS HÉTFÕ ESTE BUDAPESTEN. LEVÉLBEN GRATULÁLT ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK MARKUS SÖDERNEK, A BAJOR CSU ELNÖKÉVÉ VALÓ MEGVÁLASZTÁSÁHOZ. STEFAN LÖFVEN MEGVÁLASZTOTT SVÉD MINISZTERELNÖK BEMUTATTA ÚJ KORMÁNYÁNAK TAGJAIT, AKIK KÖZÜL 17-EN A SZOCIÁLDEMOKRATÁK, 4-EN A ZÖLDEK POLITIKUSAI. SZIJJÁRTÓ PÉTER: LOPAKODÓ KÍSÉRLET ZAJLIK ARRA, HOGY A MÁR MEGBUKOTT EU-S BEVÁNDORLÁSI POLITIKÁT BRÜSSZEL VISSZAHOZZA MONDTA BRÜSSZELBEN. INGYENES LESZ A KÜLFÖLDI EU-ÁLLAMPOLGÁROKNAK A LETELEPEDÉSI ENGEDÉLY KÉRELMEZÉSE A BREXIT UTÁN JELENTETTE BE THERESA MAY KORMÁNYFÕ HÉTFÕN. THERESA MAY NEM TÁMOGATJA AZ ÚJABB NÉPSZAVAZÁS KIÍRÁSÁT A BREXITRÕL, ÉS ANNAK A MÁRCIUS VÉGI HATÁRIDÕNEK A KITERJESZTÉSÉT SEM. AZ EU TAGÁLLAMAI TÁMOGATJÁK AZ ÁLHÍREK ELLENI KÖZÖS CSELEKVÉSI TERVET - FEDERICA MOGHERINI, AZ EU KÜL- ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI FÕKÉPVISELÕJE. LILIANE MAURY PASQUIER ET PARLAMENTI KÖZGYÛLÉSI ELNÖK: MIELÕBB MEGOLDÁST KELL TALÁLNI OROSZORSZÁG ÉS AZ EURÓPA TANÁCS KONFLIKTUSÁRA. IDÉN NEM VÁRHATÓK PROBLÉMÁK AZ EU FÖLDGÁZELLÁTÁSÁBAN, ZAVARTALANNAK ÍGÉRKEZIK AZ OROSZ EXPORT - JELENTETTE KI AZ EB ENERGIAUNIÓÉRT FELELÕS ALELNÖKE. EMMANUEL MACRON FRANCIA ELNÖK VÁD ALÁ HELYEZETT VOLT BIZTONSÁGI FÕNÖKE NEM VÁLASZOLT ÉRDEMBEN A SZENÁTUSI MEGHALLGATÁSÁN, HÉTFÕN. KIGYULLADT KÉT KERESKEDELMI HAJÓ A KERCSI-SZOROS KÖZELÉBEN - KÖZÖLTE HÉTFÕN AZ OROSZ KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM. AZ IRAKI HADSEREG A NEMZETKÖZI KOALÍCIÓVAL KÖZÖSEN LEBOMBÁZOTT 10 ISZLÁM ÁLLAM-BÚVÓHELYET ÉS HÁROM FEGYVERRAKTÁRNAK HASZNÁLT ALAGUTAT. KAMALA HARRIS KALIFORNIAI SZENÁTOR AZ ABC TELEVÍZIÓ MÛSORÁBAN BEJELENTETTE, HOGY INDUL A DEMOKRATA PÁRT ELNÖKJELÖLTSÉGÉÉRT 2020-BAN. WASHINGTON ÉS PHENJAN HÍRSZERZÕI EGY ÉVTIZEDEN KERESZTÜL TITKOS KAPCSOLATOT TARTOTTAK FENN EGYMÁSSAL - WALL STREET JOURNAL. POKOLGÉPES MERÉNYLETET KÖVETTEK EL AZ AMERIKAI CSAPATOK ÉS A KURD VEZETÉSÛ MILÍCIÁK EGYIK KONVOJA ELLEN A SZÍRIAI HASZAKE TARTOMÁNYBAN. A TÁMADÁSBAN ÖT MILICISTA HALT MEG, KÉT AMERIKAI KATONA PEDIG MEGSEBESÜLT. VENEZUELÁBAN TÖBB NEMZETI GÁRDISTA IS MEGTAGADTA AZ ENGEDELMESSÉGET A SZOCIALISTA NICOLÁS MADURO ELNÖKTÕL. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT ÖSSZE KÉT AUTÓ SZIGETSZENTMIKLÓSON HÉTFÕ ESTE A PETÕFI SÁNDOR UTCÁBAN, A KÉT SOFÕR MEGSÉRÜLT. LAKATLAN HÁZ TETÕSZERKEZETE OMLOTT KÉT EMBERRE ENCSEN HÉTFÕN, EGYIKÜK A HELYSZÍNEN MEGHALT. MEG AKARTA ÖLETNI A SZÜLEIT EGY 19 ÉVES FIÚ FEJÉR MEGYÉBEN, A RENDÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE. A KÓRHÁZBAN ELHUNYT AZ EGYIK SÉRÜLT, ÍGY 4-RE EMELKEDETT AZ M3-ASON HÉTFÕ REGGEL TÖRTÉNT TÖMEGBALESET HALÁLOS ÁLDOZATAINAK SZÁMA.