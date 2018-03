Duplán büntetné a korrupt politikusokat a Jobbik

A taotámogatások botránya és az Elios-ügy. Az elmúlt időszak kormányzathoz köthető legjelentősebb korrupciógyanús ügye. Magyarországot csak Bulgária előzi meg egy nemzetközi felmérés szerint a korrupciós listán.

Magyarországon folyamatosan nő a korrupció – hangoztatták a felszólalók a Civitas Intézet korrupciókonferenciáján. Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója szerint itthon a jog már nem gátja a politikai térfoglalásnak, hanem az eszköze.

„Ha szükség van törvényt módosítani, ez soha nem marad el, soha nincsen olyanban, olyan lépésben vagy döntésben hiány, ami az aktuális igényét kiszolgálná a hatalomnak. Gondoljuk arra, hogy már, amikor megindította a Transparency International a taotámogatások megismerése iránti pert, amikor hirtelen két nap alatt az adótitokszabály tartalmát átírták, így próbálva megakadályozni az adatok nyilvánosságra kerülését” – mondta a Hír TV-nek Ligeti Miklós, a Transparency International jogi igazgatója.

A Fidesz és a KDNP kivételével az összes politikai párt képviseltette magát a konferencián. A jobbikos Szilágyi György azt mondta: kormányra kerülésük esetén a korrupcióval kapcsolatos perekben az érintett politikusokra dupla büntetést szabnának ki.

„Nem azért kerültek olyan pozícióba, hogy a saját zsebükre használják ki. Mi ezt komolyan gondoljuk, én is politikus vagyok, remélem, a következő Országgyűlésnek is tagja leszek, hogyha korrupciós bűncselekménybe kerül valaki, akkor az kapjon dupla büntetést” – így Szilágyi György országgyűlési képviselő.

A LMP a vádalku bevezetését vállalja kormányra kerülése esetén. Ezzel az lehetőséggel az akaratukon kívül korrupciós ügyekhez asszisztáló hivatalnokokat védenék meg.

„Nagyon fontosnak tarjuk, hogy már most üzenjük meg annak a rengeteg köztisztviselőnek, akik a közbeszerzési eljárásokban kénytelenek voltak asszisztálni, mert látták, hogy mi megy, az elején mindig szóltak is nekem, hogy hát, doktor úr, nézze meg Szekszárdon, hogy mi megy itt, nagyon sokan a városi hivatalból is szóltak, szóltak, és aztán látták, hogy nem lehetett megfogni semmit se, és szépen, csendben teszik, tehát ezt a vádalkut, ezt meg kell majd kötni nagyon sok emberrel” – hangsúlyozta Hadházy Ákos társelnök.

Az amerikai külügyminisztérium tavalyi költségvetési átláthatósági jelentése szerint Magyarország az egyedüli olyan ország Európában, amelynek a költségvetése nem átlátható.