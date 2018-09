Dupla tarifával dolgoznak a közjegyzők októbertől

2018. SZEPTEMBER 24., HÉTFÕ OKTÓBER ELSEJÉTÕL EMELKEDNEK A KÖZJEGYZÕI ELJÁRÁSOK DÍJTÉTELEI NÉPSZAVA. SZIJJÁRTÓ PÉTER: HA UKRAJNA KIUTASÍTJA A MAGYAR KONZULT, AKKOR MAGYARORSZÁG ARÁNYOS VÁLASZT AD MAJD A LÉPÉSRE. A MEGSZÁLLT TERÜLETEKKEL FOGLALKOZÓ UKRÁN TÁRCA HELYETTES VEZETÕJE SZERINT KI KELL UTASÍTANIA UKRAJNÁNAK A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZULT. A FESZÜLTSÉG FORRÁSA AZ A VIDEÓ, AMIN A BEREGSZÁSZI MAGYAR KONZUL IRODÁJÁBAN KÁRPÁTALJAI MAGYAROK TESZNEK KETTÕS ÁLLAMPOLGÁRSÁGI ESKÜT. A KÁPOSZTA HOZZÁTARTOZIK A MAGYAR KONYHÁHOZ, MERT EGÉSZSÉGES ÉS A MIÉNK MONDTA ÁDER JÁNOS KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK A VECSÉSI KÁPOSZTAFESZTIVÁLON. A SZEPTEMBERI NYÁRIAS MELEG KEDVEZETT VILLÁNYBAN A TÕKÉKEN LEVÕ SZÕLÕFAJTÁKNAK, A BORÁSZOK SZERINT KIEMELKEDÕ LESZ A 2018-AS ÉVJÁRAT. NAGY A KERESLET A MAGYAR GMO-MENTES SZÓJA IRÁNT ÍRTA A MAGYAR IDÕK. 2 MILLIÓ FT TÁMOGATÁST KAPNAK, AKIK A BARANYA MEGYEI ÓFALUBA KÖLTÖZNEK, ÍGY KÜZD A FALU AZ ELNÉPTELENEDÉS ELLEN PECSISTOP.HU. RANGOS VERSENYT NEVEZHETNEK EL A JÖVÕBEN A CSÜTÖRTÖKÖN ELHUNYT KULCSÁR GYÕZÕ NÉGYSZERES OLIMPIAI BAJNOK PÁRBAJTÕRÖZÕRÕL. LETETTÉK BUDAPEST ELSÕ MAKOVECZ-TEMPLOMÁNAK ALAPKÖVÉT A XX. KERÜLETI MÁTYÁS TÉREN. A SZEMÉLYI KÖLCSÖNÖKNÉL JELENTÕSEN EMELKEDETT AZ IGÉNYELT HITELÖSSZEG ÁTLAGA AZ ELMÚLT EGY ÉVBEN VILÁGGAZDASÁG. A BRIT MUNKÁSPÁRT ÉVES KONGRESSZUSÁN "EGYÉRTELMÛ SZAVAZÁS" LESZ ARRÓL, HOGY A PÁRT TÁMOGASSON-E EGY ESETLEGES ÚJABB NÉPSZAVAZÁST A BREXIT-RÕL. JEREMY CORBYN MUNKÁSPÁRT-ELNÖK KORÁBBAN JELEZTE, HOGY NEM HÍVE AZ ÚJABB NÉPSZAVAZÁSNAK A BRIT EU-TAGSÁGRÓL. HANS-GEORG MAASSEN, A SZÖVETSÉGI ALKOTMÁNYVÉDELMI HIVATAL KORÁBBI VEZETÕJE BELÜGYMINISZTERI TANÁCSADÓKÉNT FOLYTATJA TEVÉKENYSÉGÉT. HASHIM THACI KOSZOVÓI ELNÖK: KOSZOVÓ ELISMERNÉ JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSÁNAK, HA IZRAEL ELISMERI KOSZOVÓT ÁLLAMNAK. AZ ERDÉLYI MAGYAR NÉPPÁRT: AZ ERDÉLYI MAGYAR VÁLASZTÓPOLGÁROK SZAVAZZANAK IGENNEL A CSALÁDRÓL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSON! NEM VESZ RÉSZT A MACEDÓNIA NEVÉNEK MEGVÁLTOZTATÁSÁRÓL RENDEZETT NÉPSZAVAZÁSON SZEPTEMBER 30-ÁN GJORGE IVANOV ÁLLAMFÕ. ERDOGAN: ANKARA SZÁMÍT OROSZORSZÁG TÁMOGATÁSÁRA A SZÍRIAI KURD SZERVEZETEK ELLENI HARCÁBAN. OROSZ VÉDELMI TÁRCA: AZ IZRAELI LÉGIERÕT TERHELI A FELELÕSSÉG AZ OROSZ KATONAI RÁDIÓELEKTRONIKAI FELDERÍTÕGÉP SZÍRIAI PUSZTULÁSÁÉRT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ARAB SZÖVETSÉGESEIT VÁDOLJA IRÁN A SZOMBATI KATONAI PARÁDÉN ELKÖVETETT MERÉNYLETTEL, AZ AKCIÓBAN 25-EN HALTAK MEG. ÚJABB NÕ VÁDOLTA MEG SZEXUÁLIS KÉNYSZERÍTÉSSEL BRETT KAVANAUGH FÕBÍRÓJELÖLTET AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN THE NEW YORKER. GYERMEKEK HOLTTESTEIT IS FELFEDEZTÉK A SZEPTEMBER ELEJÉN TALÁLT TÖMEGSÍRBAN MEXIKÓBAN. MEGHALT EGY TINÉDZSER EGY KORMÁNYELLENES TÜNTETÉSEN NICARAGUÁBAN. MINTEGY KÉT ÉS FÉLEZER SZALMABÁLA GYULLADT KI A MAKÓ ÉS FÖLDEÁK KÖZÖTTI TANYASI TERÜLETEN VASÁRNAP. A TÛZ TOVÁBBTERJEDÉSÉT SIKERÜLT MEGAKADÁLYOZNI, DE AZ OLTÁSI ÉS AZ UTÓMUNKÁLATOK EGY-KÉT NAPIG ELTARTHATNAK. MOTORKERÉKPÁROSSAL ÜTKÖZÖTT EGY AUTÓ NYÍREGYHÁZÁN, A TISZAVASVÁRI ÚTON, A MOTORON UTAZÓ KÉT EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ A 3-AS FÕÚTON GALGAHÉVÍZNÉL, EGY EMBER MEGHALT, EGY EMBER SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT. OMSZ: VIHAROS SZÉLLEL ÚJABB HIDEGFRONT ÉRKEZIK A JÖVÕ HÉT ELEJÉN, ESÕ IS VÁRHATÓ.