Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője – keresése még tart

A teljes cikk az Index honlapján érhető el.

Csütörtök este a Dunába vetette magát az esztergomi mentőállomás vezetője, és azóta sem találták meg – olvasható a Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége (MOMSZ) Facebook-oldalán. A beszámolók alapján az állomásvezető évtizedek óta becsületesen és jól végezte vezetői feladatait, beosztottai szerették. Első munkahelye az Országos Mentőszolgálat volt.

A Közép-Dunántúli régióba (ahová Esztergom is tartozik) nem régen új régióigazgató-helyettes főorvost helyeztek, akinek férjét ugyancsak nemrég távolították el a Budapesti középvezetői állásából a mentőktől. Úgy értesültünk, a régióvezető-helyettes, mint egy bosszú hadjáratot folytató kiskirály tevékenykedett a régióban, és sok középvezetővel összekülönbözött. Ezek közé tartozott az esztergomi állomásvezető is – írták. Hozzátették, a vezető egészségügyi állapota romlani kezdett, betegállományba ment, kollégái és ismerősei állítása szerint a munkahelyi konfliktust nem tudta feldolgozni, amit korábban hosszú ideig nem tapasztalt. Ezek után csütörtök este a Dunába vetette magát. A MOMSZ szerint az eset a „mentőknél lévő hatalmas és rendszerszintű problémákra” mutat rá.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

