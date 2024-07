Dühöngő baloldal

A baloldal számára a durva politizálás szinte már mindennapos, egyúttal pedig a fizikai erőszaktól, valamint a fenyegetésektől sem riadnak vissza. A legújabb példa erre Radnai Márk, a Tisza Párt új alelnöke, aki korábban a színházi életben és a televíziós szakmában is dolgozott. „Ha még egyszer meglátlak bármelyik előadásom közelében, egyesével töröm el minden ujjad” – fogalmazott korábban Magyar Péter pártjának politikusa, aki egy újságírót fenyegetett meg, amiért nem értékelte az egyik előadását. Radnai korábban is részt vett a Tisza kampányeseményein, azonban eddig hivatalosan nem töltött be pozíciót a párton belül.

