Drónbotrány a határon: Zelenszkij készen áll reagálni, Szijjáró Péter keményen üzent + videó

Így bukott le a Szőlő utcai igazgató: Luxus, Lexus, titokzatos állás

Hivatalosan álhírbotrány, valójában bűnügyi akció! Rétvári Bence elárulta: a Szőlő utcai igazgatót és társát nem az "álhír" miatt figyelték, hanem a feltűnően magas életszínvonal buktatta le. Hogyan szereztek egy Lexus-t és Ford Raptorokat? Az NVSZ felfedte a hátteret, futtatás és fedőállások a gyermekvédelem égisze alatt!