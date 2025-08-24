Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 08. 24. Vasárnap Bertalan napja
Jelenleg a TV-ben:

Csörte

Következik:

Sajtóklub 21:05

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Drogosok, patkányok, emberi ürülék az utcákon – ezek lepték el Józsefvárost + videó

2025. augusztus 24., vasárnap 18:55 | HírTV
kábítószer baloldal Józsefváros droghelyzet

Drogosok, patkányok és prostituáltak lepték el Józsefvárost. Erről beszélt híradónknak a kerület fideszes önkormányzati képviselőjelöltje. Kozma Lajos kiemelte: a VIII. kerületben, amióta baloldali városvezetés van, semmilyen fejlődés, fejlesztés nem történt.

  • Drogosok, patkányok, emberi ürülék az utcákon – ezek lepték el Józsefvárost + videó

Közelebb mersz jönni a kameráddal, össze leszel törve, büdös kö**ög, mindjárt szájba szúrlak, te bu*i – Napi szinten találkoznak a józsefvárosiak ehhez hasonló helyzetekkel. A környékre visszatért a prostitúció, megjelentek a patkányok, és egyre több a drogos is.

A helyiek nagy része csak akkor megy ki az utcára, ha nagyon muszáj. Több társasházba pedig azért járnak be a drogosok, hogy belőjék magukat.

Mélyrepülésben van továbbra is a VIII. kerület, mióta baloldali a városvezetés 

– fogalmazott a kerület fideszes önkormányzati képviselőjelöltje.

Mindenféle drogot itt meg lehet kapni, gyakorlatilag tényleg egyszerűbb drogot kapni, mint zsemlét a kerületben, mindenki eléri. Sajnos semmilyen szabályozás, retorzió nincs itt a kerületben, nagyon kevés a kerületőr, nagyon kevés a rendőr, több emberre lenne szükségünk, polgárőrség támogatására, hála Istennek ők szeptembertől elindulnak, az utcáinkon jelen lesznek, nem tudjuk megállítani, a társasházainkban mindig lecsapódik ez a probléma, minden családot érint, a itt körbenézünk a téren, játszóterek fertőzöttek, közterületekre az emberek nem szívesen mennek ki

 – mondta el Kozma Lajos.

További híreink

Cáfolnak a szakemberek, nem igaz, amit egy természetfilm állít

Testőrei mögé bújva menekült el a HírTV riporterének kérdései elől Ruszin-Szendi Romulusz + videó

Félmeztelen fotója buktatta le Kulcsár Edina férjét: G.w.M cukorbetegeknek szánt injekcióval fogyott le?

Az édesanyjához ment az esztergomi kórházba az agresszor, az őrjöngése abban csúcsosodott ki, hogy az ápolónőt lerúgta a lépcsőn

„Gyorsan írok, nem helyesen”: Ha 10-ből legalább 7-et eltalálsz, még nem rontott el a chatkultúra

Trump levelet küldött Zelenszkijnek, egyértelműen fogalmazott

Provokáció a javából: Ukrán parancsnok magyarul üzent, miután szétlőtték a Barátság vezetéket + videó

Pokoli hangulat vár a Fradira Bakuban, a Qarabag szurkolói nem viccelnek

Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban

További híreink

Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban

Megérkezett Brüsszel válasza: Nem érdekli őket az ukrán támadás a Barátság vezeték ellen

Kiderült, mikor számíthatunk újra a rekkenő hőségre

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Ukrajna vezetői arra várnak, hogy Orbán Viktor ne legyen hivatalban
2
GLOBÁL: Leleplezzük a világ titkait – Európa, Amerika és az orosz-ukrán háború valódi összefüggései + videó
3
Testőrei mögé bújva menekült el a HírTV riporterének kérdései elől Ruszin-Szendi Romulusz + videó
4
Árad a brutalitás – félelmetes dologra hívta fel a figyelmet Kocsis Máté a tiszás megnyilvánulások kapcsán + videó
5
Az olasz miniszterelnök-helyettes élesen bírálta a francia elnököt
6
Matteo Salvini: Macron vegyen sisakot, mellényt, markoljon meg egy fegyvert és ő menjen harcolni Ukrajnába + videó
7
Zelenszkij üzent Ukrajna függetlenségének napján
8
Felborult egy mentőautó Budapesten
9
Tragédia történt az M3-as autópályán
10
Kocsis Máté: Képmutató Magyar Péter viselkedése a miniszterelnök nyaralása kapcsán + videó

Legfrissebb híreink

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!