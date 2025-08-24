Drogosok, patkányok, emberi ürülék az utcákon – ezek lepték el Józsefvárost + videó

Megosztás itt:

Közelebb mersz jönni a kameráddal, össze leszel törve, büdös kö**ög, mindjárt szájba szúrlak, te bu*i – Napi szinten találkoznak a józsefvárosiak ehhez hasonló helyzetekkel. A környékre visszatért a prostitúció, megjelentek a patkányok, és egyre több a drogos is.

A helyiek nagy része csak akkor megy ki az utcára, ha nagyon muszáj. Több társasházba pedig azért járnak be a drogosok, hogy belőjék magukat.

Mélyrepülésben van továbbra is a VIII. kerület, mióta baloldali a városvezetés

– fogalmazott a kerület fideszes önkormányzati képviselőjelöltje.

Mindenféle drogot itt meg lehet kapni, gyakorlatilag tényleg egyszerűbb drogot kapni, mint zsemlét a kerületben, mindenki eléri. Sajnos semmilyen szabályozás, retorzió nincs itt a kerületben, nagyon kevés a kerületőr, nagyon kevés a rendőr, több emberre lenne szükségünk, polgárőrség támogatására, hála Istennek ők szeptembertől elindulnak, az utcáinkon jelen lesznek, nem tudjuk megállítani, a társasházainkban mindig lecsapódik ez a probléma, minden családot érint, a itt körbenézünk a téren, játszóterek fertőzöttek, közterületekre az emberek nem szívesen mennek ki

– mondta el Kozma Lajos.