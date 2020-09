Drogok, korrupció - kitálal a baloldaliak sofőrje - részletek az Informátorban

750 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 21 200-ra nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 7 idős, krónikus beteg, így a halottak száma 709 főre emelkedett, 4818-an pedig már meggyógyultak. Mindenki viseljen maszkot, aki olyan helyre megy, ahol nem lehetséges a másfél méteres távolság betartása - így reagált az országos tiszti főorvos a mai napon megjelent fertőzöttségi adatokra. Müller Cecília leszögezte: a magyarországi koronavírus-tesztekkel kapcsolatban a szakemberek az egészségügyi világszervezet által ajánlott műveleti rendet követik. A kórházi ellátás tárgyi és személyi feltételei is biztosítottak a koronavírusos betegek ellátására: van elég kórházi ágy, és a szakszemélyzet létszáma is megfelelő - jelentette ki az emberi erőforrások minisztere az Életközelben című videóban. Orbán Viktor látogatást tett a Szent László Kórházban. A viziten Pintér Sándor belügyminiszter is ott volt. Egy videó is készült, amin a miniszterelnök végig követi, mennyire készült fel az intézmény a járványhelyzetre. A kórházban jelenleg 140 ágy áll rendelkezésre a koronavírusos betegek kezelésére, azonban a jövőben 180-ra bővítik a férőhelyeket. A koronavírus-járvánnyal kapcsolatos információs kampány részeként a kormány új tájékoztató filmeket jelentet meg - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Nyilvánosság elé álltak azok a varrónők, akiket Bíró László fizetés helyett megfenyegetett. A nevüket és arcukat vállaló alkalmazottak azt mondták, hogy telefonon közösen felhívták a balliberális ellenzék szerencsi országgyűlési képviselőjelöltjét, aki azt mondta: ha még egyszer megkeresik, lelövi őket. Felháborító és álságos, hogy Bíró László beszél a munkahelyekről, miközben az antiszemita jelölt cégügyeiről egyre súlyosabb dolgok derülnek ki - hívta fel a figyelmet a KDNP frakciószóvivője. Nacsa Lőrinc elmondta, hogy az ötvenmilliós támogatást ráadásul pont a munkahelyek megvédésére kapta, ehelyett strómanjain keresztül bedöntötte a céget. A Fidesz szerint a baloldal „a Gyurcsány-párttal az élen kamuhírek után most kamunépszavazást akar”. Kijátszaná Márki-Zay Péter a vendéglátóhelyek éjjel 11 órai bezárását előíró szabályt. A hódmezővásárhelyi polgármester a Facebookon azt írta: a városnak számos komoly rendezvény megtartására is alkalmas épülete van, amelyek nem minősülnek vendéglátóhelynek, ezeket szívesen kiadják azoknak a fiatal pároknak, akik lakodalmat tartanának. Kovács Béla volt jobbikos politikust felmentette a kémkedés vádja alól a Budapest Környéki Törvényszék elsőfokú ítéletében. Ugyanakkor költségvetési csalás miatt másfél év felfüggesztett szabadságvesztéssel és 600 ezer forint pénzbüntetéssel sújtotta. Több mint 2600 milliárd forint értékben születtek támogatói döntések a Gazdaságvédelmi és innovációs operatív program pályázati felhívásain - közölte Varga Mihály pénzügyminiszter. Elindult a Pénzügyminisztérium első mobiltelefonra kifejlesztett alkalmazása, a GINAPP, amellyel a vállalkozások gyorsan és egyszerűen értesülhetnek az aktuális pályázatokról - jelentette be Varga Mihály pénzügyminiszter a Facebookon. Bürokráciacsökkentésre tesz javaslatot az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége, mert úgy vélik, a hosszadalmas hatósági ügyintézés jelentős késéseket okoz a lakásépítéseknél – hangzott el a Kossuth Rádióban. Jövő év első felében lezárulhat a mohácsi Duna-híd tervezése, így a kiviteli közbeszerzés sikeres lezárultát követően, akár másfél-két éven belül megkezdődhet a létesítmény kivitelezése - jelentette be Palkovics László miniszter. A magyar gazdaság a magyar emberek munkájától lesz sikeres - mondta a külgazdasági és külügyminiszter a Pannon Sütő Kft. szerződésátadási ünnepségén Várpalotán. A legmagasabb technológiai színvonalon teljesítő világvállalatok is bíznak Magyarországban, a beruházási környezetben és a magyar emberekben - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter kiemelte: Kelet-Európa legnagyobb járműdinamikai tesztpályája épült Veszprémben, a 9,7 milliárd forintos beruházás 130 új munkahelyet teremt, amelyhez a kormány 1,460 milliárd forintos támogatást nyújtott. A magyar gazdaság fehéredett a legerőteljesebben a közép-európai régióban - mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója az M1-en. A 2020-as évtizedben új pénzügyi forradalom küszöbén állunk; a jegybankok szerepe átalakul, változnak a jegybanki politikák, a kormányok és a jegybankok stratégiai szövetsége jellemzi a jegybankok világát - mondta Matolcsy György jegybankelnök. A nemzetközi katonai együttműködést gyakorolják a Brave Warrior hadgyakorlat során a Bakonyban. A szeptember eleje óta tartó, pénteken befejeződő gyakorlat a NATO elvek szerinti minősítő gyakorlatra készíti fel a katonákat. Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője úgy látja, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke kompromisszumos megoldást szeretne a migráció kezelésére, mert az új migrációs paktum igyekszik minden tagállam álláspontját tükrözni. Számos buktatót tartalmaz az Európai Bizottság új migrációs csomagja - állapította meg az Alapjogokért Központ friss elemzésében. Hiába nevezik át a kvótát, attól az még kvóta marad - közölte Orbán Viktor Brüsszelben, ahol lengyel és cseh kollégájával együtt Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel tárgyalt. A visegrádi országok egységesen elutasították a migránskvótát. A kedvező időjárást kihasználva rekordszámú migráns érkezett illegális úton, a La Manche csatornán keresztül Nagy-Britanniába szeptemberben - közölte a Press Association hírügynökség. Már 31,7 millió ember fertőződött meg világszerte a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 975 ezer, a gyógyultaké pedig 21,8 millió a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint. Három napra felfüggesztik az óralátogatást azokban a romániai iskolákban, amelyekben szavazókörök fognak működni a szeptember 27-i önkormányzati választásokon. Hatékonynak tartja az elektronikus betegkövetést Szerbia, eddig 23 ezren regisztráltak és 36 fertőzésgyanús személyt szűrt ki a rendszer. A német külügyminiszter után a szövetségi kormány gazdasági minisztere is karanténba vonult, mert igazolt koronavírus-fertőzött volt a közvetlen környezetében. Spanyolországban meghaladta a 31 ezret a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma. Belgiumban 14-ről hét napra rövidül le a koronavírus-járvány miatti kötelező hatósági karantén ideje, a maszk utcai viselése október elsejétől nem lesz kötelező. Kanadát elérte a koronavírus-járvány második hulláma, és az ősz sokkal rosszabb lesz a tavasznál - figyelmeztetett Justin Trudeau kanadai miniszterelnök. Klímacsúcsot szervez december 12-re az Egyesült Királyság és az ENSZ a párizsi klíma-megállapodás ötödik évfordulójára. Donald Trump amerikai elnök bővítette a Kuba elleni szankciókat, ezentúl tilos lesz szivart és rumot is behozni az Egyesült Államokba. Észak-Korea agyonlőtt egy dél-koreai tisztviselőt, majd a holttestét elhamvasztották - jelentette be a dél-koreai védelmi minisztérium, elítélve egyúttal az észak-koreai brutalitást. Huszonegy határsértőt találtak a magyar és román rendőrök egy román kamionban a csanádpalotai autópálya-határátkelőhelyen csütörtökre virradóra - tájékoztatta a Csongrád-Csanád Megyei Rendőr-főkapitányság szóvivője. A gyanú szerint engedély nélkül tartott géppisztolyt és lőszereket egy baranyai férfi, ellene lőfegyverrel és lőszerrel visszaélés miatt indult nyomozás - közölte a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság. Eddig 250 köbméter illegálisan elhelyezett hulladékot gyűjtöttek össze a MÁV Rákos állomás rendezőterületéről - mondta Homolya Róbert, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója. Újra a régi, álcsatornás trükkel próbálkoznak csalók Budapesten: csatornatisztítási ajánlattal házalnak, és a szolgáltatásért pénzt kérnek - közölte a Fővárosi Csatornázási Művek. Visszaválthatóak a jelenleg nem közlekedő 100E repülőtéri járatra megváltott, fel nem használt buszjegyek - közölte a Budapesti Közlekedési Központ. Az utasok 99 százaléka jól viseli a szájmaszkot a vonatokon, illetve ha felszólítják erre, akkor együttműködő - mondta Biber Anett, a MÁV szóvivője a Kossuth Rádióban. Túlnyomórészt magyarok, de rajtuk kívül spanyol és német szurkolók érkeznek hazánkba a ma esti Szuperkupa döntőre - közölte az operatív törzs ügyeleti központjának vezetője. Lakator Tibor hangsúlyozta: a mérkőzésre érkezőkre ugyanazok a járvány miatt életbe lépett beutazási szabályok vonatkoznak, mint mindenki másra. Kiemelte: a focicsapatok és az őket támogató személyzet is nagyon komoly szűrésen estek át. A pandémia miatt februárról decemberre halasztották a jövő évi téli európai ifjúsági olimpiai fesztivált, amelynek a finnországi Vuokatti ad majd otthont.