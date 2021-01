Droglabort számolt fel a rendőrség Budapesten

2 716 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést, ezzel 340 459-re nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 114 többségében idős, krónikus beteg, így a halottak száma 10 554 főre emelkedett. Kedden újabb 39 ezer ember beoltására elegendő oltóanyag érkezik a Pfizer vakcinájából Magyarországra - mondta az országos tiszti főorvos. Müller Cecília közölte: az egészségügyi dolgozók közül már több mint 42 ezren megkapták az első védőoltást. A hétvégén is folytatódik a koronavírus elleni védőoltások beadása a 150-nél nagyobb létszámmal működő idősotthonokban - közölte a Koronavírus Sajtóközpont. Jól szervezett, gyors és hatékony a koronavírus elleni oltások beadása - közölte a Somogy megyei kormánymegbízott. Neszményi Zsolt az egészségügyi dolgozók oltásáról szólva elmondta: az oltóanyagból rendelkezésre áll a szükséges mennyiség, így mindenkit be tudnak oltani, aki jelentkezik. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő közösségi oldalán tett közzé egy felvételt, amely a szentendrei halottasházban készült. Szerinte a kormány rossz járványügyi védekezése miatt egymásra pakolt, nyitott koporsóban helyezték el a halottakat. Kiderült, a halottasháznak nincs köze a kormányhoz, azt a baloldali városvezetés által megbízott cég üzemelteti. Hollik István, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint Hadházy Ákos akciója gyomorforgató, gusztustalan és kegyeletsértő. Amit a baloldal csinál, az egy régi kommunista taktika, ami úgy hangzik: „vádold meg az ellenfeledet azzal, amit te csinálsz” - mondta Menczer Tamás államtitkár Magyarország élőben című műsorunkban. A koronavírus az egészségünk mellett a gazdaságot, a munkahelyeket is megtámadta, így az egészségünk mellett a munkahelyeket is meg kell védenünk - hangsúlyozta Menczer Tamás, a Külgazdasági és Külügyminisztérium államtitkára. A válságot csak összefogva, közösen tudjuk kezelni - hangsúlyozta Papp László debreceni polgármester Magyarország élőben című műsorunkban. Magyarország eredményes gazdaságpolitikát folytatott az elmúlt évtizedben, éppen ezért a világszerte válságot okozó koronavírus-járvány is kevésbé viselte meg, mint más, akár gazdagabb országokat - hangsúlyozta Schanda Tamás államtitkár. Újra bíróság elé áll ma a szicíliai Palermóban Matteo Salvini. A volt olasz belügyminiszter ellen azért indult eljárás, mert 2019 augusztusában nem engedte kikötni az Open Arms nevű migránsmentő hajót. Szijjártó Péter Facebook-oldalán úgy reagált: Salvinit azért állítják bíróság elé, mert hazáját és Európát védelmezte. A külgazdasági és külügyminiszter szerint Európa inkább köszönettel tartozik az olasz politikusnak. A világban 88,9 millióra emelkedett a koronavírus-fertőzöttek száma, 1,9 millióan meghaltak és 49,4 millióan meggyógyultak. A koronavírus-járvány elleni küzdelem jobb összehangolása érdekében Charles Michel, az Európai Tanács elnöke csúcstalálkozót hívott össze január 21-re. Ausztria szombat éjféltől megerősíti a határellenőrzéseket Csehország és Szlovákia felé, mert a két országban nagyon megugrott a koronavírus-megbetegedések száma az elmúlt időszakban. A horvát válságstáb január végéig meghosszabbította a koronavírus-járvány megfékezésére hozott korlátozásokat. Ukrajnában az elmúlt 24 órában csaknem hatezer új megbetegedést jegyeztek fel, és életbe lépett az előre bejelentett, 16 napig tartó szigorított karantén az országban. Németországban az elmúlt 24 óra alatt több mint 31 ezer új fertőzöttet jegyeztek fel, és 1188-an hunytak el a koronavírus okozta fertőzés szövődményei következtében. Nagy-Britanniában a tömeges szűrések kezdete óta a legmagasabb napi halálozási és koronavírus-fertőzési számot regisztrálták, 68 053 új fertőzést azonosítottak és 1325 beteg halt meg. Brazíliában egy gyógyszergyártó cég bejelentette, hogy a koronavírus ellen a Szputnyik nevű orosz oltóanyag gyártását tervezi és már jövő héten szeretné megkezdeni. Ausztráliában háromnapos zárlat alá helyezték a 2,5 millió lakosú Brisbane városát, mert észlelték a koronavírus korábbinál sokkal fertőzőbb, Nagy-Britanniában azonosított változatát. Donald Trump amerikai elnök pénteken közölte, hogy nem megy el Joe Biden leendő elnök beiktatásának ünnepségére, három másik volt elnök viszont ott lesz. Az FBI őrizetbe vette azt a férfit, aki részt vett a Capitolium ostromában és egy fénykép tanúsága szerint beült a képviselőház elnökének irodájába. A férfi ellen engedély nélküli behatolás tiltott helyre, garázdaság, köztulajdon eltulajdonítása a vád. Az FBI 15 millió forintnyi jutalmat ígér annak, aki információval segíti kideríteni, ki helyezett el két csőbombát a Capitoliumban a szerdai ostrom során. Az amerikaiak 57 százaléka azonnal el akarja mozdíttatni Donald Trump elnököt tisztéről, mert úgy véli, hogy beszédével a Capitolium ostromára bátorította híveit - áll a Reuters és az Ipsos közös közvélemény-kutatásában. A Twitter péntek éjjel immár tartósan, határozatlan időre felfüggesztette Donald Trump fiókjának használatát. Az indok: fennáll a veszély, hogy Trump további erőszakot szít. Kim Dzsong Un észak-koreai vezető szerint nem változik országa irányában Washington ellenséges politikája, akárki foglalja is el a Fehér Házat. Tűz ütött ki hajnalban egy kórházi intenzív osztályon Indiában, a füst tíz csecsemő halálát okozta. A kórházi személyzet és a tűzoltók hét csecsemőt meg tudtak menteni. Droglabort számolt fel a rendőrség Budapesten csütörtökön, majd elfogták a kábítószer előállításához használt lakás bérlőjét és társát - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság. Megölte élettársa 51 éves lányát egy 86 férfi Fóton. Férfi vízilabda világliga: Olaszország - Magyarország 9:8 Női kézilabda NB I: Alba Fehérvár KC - Hungast Szombathelyi KKA 35:22 Jégkorong Erste Liga: UTE - Corona Brasov Wolves 3:2 Osztrák jégkorongliga: HC Innsbruck (osztrák) - Hydro Fehérvár AV19 3:6