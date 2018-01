A FIDESZ NEM MENT EL A BEFOGADOTT MENEKÜLTEKRÕL SZÓLÓ PARLAMENTI ÜLÉSRE. A FIDESZ PARLAMENTI FRAKCIÓVEZETÕJE NAPIREND ELÕTT FELSZÓLAL UGYAN, DE UTÁNA A KORMÁNYPÁRTI KÉPVISELÕK ELHAGYTÁK AZ ÜLÉSTERMET ATV. VONA GÁBOR SZERINT ÖSSZEOMLOTT A FIDESZ MIGRÁNSPOLITIKÁJA. MSZP: A KORMÁNYPÁRTOK FÉLELEMBÕL NEM VETTEK RÉSZT A PARLAMENT RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN. DÖMÖTÖR CSABA SZERINT KARÁCSONY GERGELY LEBONTANÁ A KERÍTÉST. NEMCSAK A CIVILEK, DE AZ ÁLLAM IS ADOTT JOGI SEGÍTSÉGET A MENEKÜLTEKNEK ÍRJA A MAGYAR NEMZET. SZÉL BERNADETT: GYURCSÁNY ÉPP ÚGY HAZUDIK, MINT A FIDESZ. EDDIG 63 DB PÁRTOT VETT NYILVÁNTARTÁSBA AZ NVB, AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSRA. LÁZÁR JÁNOS: JAVUL A KÖZBIZTONSÁG, MERT A KÖZMUNKA MELLETT NINCS IDEJÜK LOPNI AZ EMBEREKNEK. FELJELENTIK LÁZÁR JÁNOST A KÖZMUNKÁSOKAT SÉRTÕ KIJELENTÉSEI MIATT. A LEGDRÁGÁBB AJÁNLATTAL NYERT AZ ADÓHIVATAL NYOMTATÓ-KÖZBESZERZÉSÉN EGY, A MINISZTERELNÖK EGYIK TESTVÉRÉHEZ KÖTHETÕ CÉG - DIREKT36. HIDVÉGHI BALÁZS: 186 MILLIÓ FORINT GYÛLT ÖSSZE EDDIG A FIDESZ "SOROS GYÖRGYÖS" ADOMÁNYGYÛJTÉSI AKCIÓJÁBAN. DEUTSCH TAMÁS: FENNÁLL A GYANÚ, HOGY AZ EP SZAKBIZOTTSÁGA POLITIKAI NYOMÁST KÍVÁN GYAKOROLNI MAGYARORSZÁGRA. KÚRIA: LEHET NÉPSZAVAZÁST TARTANI A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL. TARLÓS: ÉRTELMETLEN AZ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉS. AZ LMP BENYÚJTJA AZ ORSZÁGGYÛLÉSNEK A FÜGGETLEN DIÁKPARLAMENT 12 PONTJÁT. 68,8 SZÁZALÉKOS REKORDSZINTEN TARTOTTA MAGÁT A FOGLALKOZTATÁS JELENTETTE A KSH. 10 MILLIÁRD FORINTBÓL ÉPÜL ÚJ 8 EZRES STADION NYÍREGYHÁZÁN. ORBÁN VIKTOR BÉCSBEN TALÁLKOZOTT SEBASTIAN KURZ OSZTRÁK KANCELLÁRRAL. SEBASTIAN KURZ: A PAKSI ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSE, TECHNOLÓGIÁJA MIATT IS KOCKÁZATOKAT REJT MAGÁBAN. ORBÁN VIKTOR: AZ EURÓPAI MENEKÜLTPOLITIKA KÖZPONTJÁBA IS A HATÁRVÉDELMET KELL ÁLLÍTANI. SEBASTIAN KURZ: NEM MÛKÖDIK A MENEKÜLTEK EURÓPAI UNIÓS RENDSZERÉNEK ELOSZTÁSA. MEGÁLLAPODTAK A MENEKÜLTÜGYRÕL A KORMÁNYZÁSRA KÉSZÜLÕ NÉMET PÁRTOK. MEGZAVARTÁK KURDPÁRTI TÜNTETÕK A NÉMET KORMÁNYSZÓVIVÕI TÁJÉKOZTATÓT. MAGYARORSZÁGOT IS BÍRÓSÁG ELÉ VIHETI AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A MAGAS LÉGSZENNYEZETTSÉG MIATT. ELHALASZTJA AZ ELNÖKVÁLASZTÁST A KATALÁN PARLAMENT - JELENTETTE BE ROGER TORRENT HÁZELNÖK. ELÕRELÉPÉST SÜRGET A HETES CIKK SZERINTI ELJÁRÁSBAN LENGYELORSZÁGGAL SZEMBEN AZ EP ILLETÉKES BIZOTTSÁGA. LEMONDOTT AZ FBI HELYETTES IGAZGATÓJA, ANDREW MCCABE. CIA-FÕNÖK A BBC-NEK: ÉSZAK-KOREA HÓNAPOKON BELÜL KÉPES LEHET ATOMTÖLTETTEL ELÉRNI AMERIKÁT. WASHINGTON FELOLDJA A KOCKÁZATOS ORSZÁGOKBÓL ÉRKEZÕ MENEDÉKKÉRÕK BEFOGADÁSÁNAK TILALMÁT. PUTYIN BARÁTSÁGTALAN LÉPÉSNEK NEVEZTE AZ OROSZ ÜZLETEMBEREK ÉS TISZTSÉGVISELÕK AMERIKAI LISTÁZÁSÁT. HÉTFÕN VÁDEMELÉS NÉLKÜL MÁR SZABADON IS ENGEDTÉK ALEKSZEJ NAVALNIJ OROSZ ELLENZÉKI VEZETÕT A HATÓSÁGOK. A GLOBÁLIS FELMELEGEDÉS MIATT JELENTÕSEN NÕ AZ ÁRVIZEK KOCKÁZATA KÖZÉP- ÉS NYUGAT-EURÓPÁBAN. A HARMINCAS ÉVEK ANTISZEMITIZMUSA FENYEGETI A MAI EURÓPÁT A ZSIDÓ VILÁGKONGRESSZUS ELNÖKE SZERINT. MEGSZAVAZZA AZ RMDSZ A VIORICA DANCILA VEZETTE ÚJ ROMÁN KORMÁNY BEIKTATÁSÁT. AZ RMDSZ FOLYTATJA AZ EGYÜTTMÛKÖDÉST A BUKARESTBEN KORMÁNYZÓ SZOCIÁLLIBERÁLIS KOALÍCIÓVAL. BREXIT - HUSZONHETEK: A TERVEZETT ÁTMENETI IDÕSZAKOT 2020. DECEMBER 31-ÉN KELLENE LEZÁRNI. PALESZTIN TÜNTETÕK ELKERGETTEK EGY AMERIKAI DELEGÁCIÓT BETLEHEMBÕL. TÖBB MINT 3000 ÉVES HETTITA TEMPLOM RONGÁLÓDOTT MEG A TÖRÖK HADSEREG TÁMADÁSÁBAN AFRÍNBAN. A DÉL-JEMENI SZAKADÁROK ELFOGLALTÁK AZ ÁDENI KORMÁNYNEGYEDET, ÉS BEKERÍTETTÉK AZ ELNÖKI PALOTÁT. CSATORNÁBA ZUHANT EGY HÍDRÓL EGY BUSZ INDIÁBAN, LEGKEVESEBB 45 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. 47 MILLIÓ GYEREKET ÉRINT A LÉGSZENNYEZETTSÉG INDIÁBAN A GREENPEACE SZERINT. KAMIONNAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY SZEMÉLYAUTÓ JÁNOSHALMÁN, AHOL HÁRMAN SÚLYOSAN, EGY EMBER PEDIG KÖNNYEBBEN SÉRÜLT MEG. TOMPÁNÁL, EGY TEHERGÉPJÁRMÛBEN MEGBÚJVA PRÓBÁLT MEG MAGYARORSZÁGRA BEJUTNI KÉT IRÁNI FÉRFI. A MONETÁRIS TANÁCS NEM VÁLTOZTATOTT AZ ALAPKAMAT 0,9 SZÁZALÉKOS SZINTJÉN ÉS A KAMATFOLYOSÓN SEM. TÖBB MINT 400 KILÓ MARIHUÁNA MIATT ÍTÉLTEK EL KÉT HOLLAND FÉRFIT SZEGEDEN. NAV: SZENNYEZETT SZESZT FOGLALTAK LE A PÉNZÜGYI NYOMOZÓK A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI POLGÁRON. SZERDÁN KEZDÕDIK A TERÉZ KÖRÚTI ROBBANTÁS VÁDLOTTJÁNAK BÜNTETÕPERE A FÕVÁROSI TÖRVÉNYSZÉKEN.