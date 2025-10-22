Keresés

Adás
Videók
Híradó
Podcast
2025. 10. 22. Szerda Előd napja
Jelenleg a TV-ben:

Híradó

Következik:

Radar 17:30

Kompakt nézet
Megosztás itt:

Belföld

Drámai fittségi romlás, zuhanó tudásszint: a kormány és a szakértők kongatják a vészharangot a képernyőidő miatt

2025. október 22., szerda 17:00 | MTI
kormány prevenció mentális egészség Révész Máriusz gyermekvédelem Bethesda Gyermekkórház Nagy-Vargha Zsófia képernyőidő

Drasztikusan csökkenő alvásidő, romló fizikai állapot és zuhanó tudásszint – Révész Máriusz államtitkár egy konferencián kongatta meg a vészharangot a túlzott képernyőhasználat veszélyei miatt. Míg a fiúknál a teljesítmény, a lányoknál a mentális egészség sínyli meg az okoseszközöket. A kormány a józan ész útjára lépett: átfogó programokkal védik a magyar gyerekeket.

  • Drámai fittségi romlás, zuhanó tudásszint: a kormány és a szakértők kongatják a vészharangot a képernyőidő miatt

Drasztikusan csökkenő alvásidő, romló fizikai állapot és zuhanó tudásszint – Révész Máriusz államtitkár egy konferencián kongatta meg a vészharangot a túlzott képernyőhasználat veszélyei miatt. Míg a fiúknál a teljesítmény, a lányoknál a mentális egészség sínyli meg az okoseszközöket. A kormány a józan ész útjára lépett: átfogó programokkal védik a magyar gyerekeket.

A láthatatlan válság: több mint egy rossz szokás

A Bethesda Gyermekkórház konferenciája egy olyan problémára világított rá, amit minden felelős szülő a saját bőrén érez: az okoseszközök átvették az uralmat a gyerekeink felett. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, ez már nem egy egyszerű "rossz szokás", hanem egy valós népegészségügyi fenyegetés. Révész Máriusz államtitkár sokkoló adatokat idézett: a PISA-tesztek alapján világszerte romlik a tudásszint, Magyarországon pedig az ötödikesek 66%-áról 38,5%-ra zuhan az "egészségzónában" lévők aránya az érettségiig – a mindennapos testnevelés ellenére is.

A kormány válasza: nem tiltás, hanem alternatíva és megelőzés

Míg a világ sok helyén csak a tiltásig jutnak, a magyar kormány a cselekvés és a megelőzés útjára lépett. A "Mozdulj a NET-ről a valóságba!" program célja, hogy ne elvegyük a telefont a gyerekektől, hanem valami jobbat adjunk helyette. A kormány ezért országszerte támogatja a futókörök, kerékpár- és görkorcsolyaparkok, mászófalak, jégpályák és sípályák építését. A cél, hogy a gyerekek újra felfedezzék a mozgás és a közösségben eltöltött idő örömét.

Védelem a legkisebbeknek, támogatás a fiataloknak

A kormány a törvényhozás szintjén is lép. Nagy-Vargha Zsófia helyettes államtitkár bejelentette: törvényjavaslat készül arról, hogy a kereskedőknek kötelező lesz feltüntetni, hogy az okoseszközök 6 év alatt nem ajánlottak. Emellett országos lelkiegészség-roadshow és egymilliárd forintos pályázati csomag segíti az ifjúsági közösségi terek létrehozását és a mentális egészséggel kapcsolatos programokat. Még egy egyetemisták által fejlesztett applikációt is támogatnak, ami jutalmazza a képernyőidő-csökkentést. Ez a gondoskodó állam politikája: felismerni a veszélyt, és kézzelfogható segítséget nyújtani a magyar családoknak.

Olvassa el részletesebben, hogyan teszi tönkre Brüsszel Európát, miközben Magyarország a jövőt építi átfogó elemzésünkből!

Forrás: MTI

További híreink

A hétvégén jön az óraátállítás, erre figyeljen

Nem fogjuk hagyni! – Lázár János nekiment a Strabagnak

Bezár a Lidl és az Aldi, de van kivétel: itt tudsz vásárolni október 23-án

Marco Rossi kimondta a zord igazságot: nincs értelme a rájátszásról beszélni

Gyászol az ország: elhunyt a Nemzet művésze

Meglepő helyre utazott Zelenszkij

A Békemenet a válasz: ezért kell kiállnunk a béke mellett

Szerdai sportműsor: pályán a Liverpool és a Real Madrid is a BL-ben

Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó

További híreink

Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó

Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó

Megszólalt Ambrus Attila a Louvre kirablásáról

Ezek is érdekelhetik

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Bayer Zsolt: A botrányai ellenére most polgárháborúval riogat a volt vezérkari főnök + videó
2
Orbán Viktor is reagált a budapesti békecsúcs megtartása kérdéséről
3
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
4
Békedíjat vett át Donald Trump + videó
5
Pilisborosjenő liberális polgármestere nem engedi, hogy Menczer Tamás beszédet mondjon náluk
6
Deák Dániel: Igenis lesz Budapesten békecsúcs Donald Trump és Vlagyimir Putyin között + videó
7
A háborús lobbi pánikja: a BBC lefújta a békecsúcsot?
8
Menczer Tamás: Miért támadja Weber, Ursula és Zelenszkij a békét? Ezért! + videó
9
Az orosz külügyminiszter cáfolta a békecsúcs elhalasztásáról szóló híreket + videó
10
A Louvre-ban történt rablás előtt már borzolta a kedélyeket egy elképesztő kincslopás Párizsban

Legfrissebb híreink

Paláver - Sorsdöntő Békemenet lesz október 23-án + videó

Paláver - Sorsdöntő Békemenet lesz október 23-án + videó

 Sorsdöntő jelentőségű lesz az idei, október 23-i Békemenet. A tét most nagyobb, mint valaha: megmutatni a világnak és a brüsszeli háborús lobbinak, hogy Magyarország a béke szigete, és a magyarok nem kérnek a háborús őrületből. Orbán Viktor is a Kossuth térre vár mindenkit.

Kommentár nélkül

Háború Ukrajnában

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

Kapcsolódó tartalmak

@ 2021 Hír TV ZRt. Minden jog fenntartva!