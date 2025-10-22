Drámai fittségi romlás, zuhanó tudásszint: a kormány és a szakértők kongatják a vészharangot a képernyőidő miatt

Megosztás itt:

Drasztikusan csökkenő alvásidő, romló fizikai állapot és zuhanó tudásszint – Révész Máriusz államtitkár egy konferencián kongatta meg a vészharangot a túlzott képernyőhasználat veszélyei miatt. Míg a fiúknál a teljesítmény, a lányoknál a mentális egészség sínyli meg az okoseszközöket. A kormány a józan ész útjára lépett: átfogó programokkal védik a magyar gyerekeket.

A láthatatlan válság: több mint egy rossz szokás

A Bethesda Gyermekkórház konferenciája egy olyan problémára világított rá, amit minden felelős szülő a saját bőrén érez: az okoseszközök átvették az uralmat a gyerekeink felett. Ahogy azt a józan ésszel gondolkodó olvasóink is látják, ez már nem egy egyszerű "rossz szokás", hanem egy valós népegészségügyi fenyegetés. Révész Máriusz államtitkár sokkoló adatokat idézett: a PISA-tesztek alapján világszerte romlik a tudásszint, Magyarországon pedig az ötödikesek 66%-áról 38,5%-ra zuhan az "egészségzónában" lévők aránya az érettségiig – a mindennapos testnevelés ellenére is.

A kormány válasza: nem tiltás, hanem alternatíva és megelőzés

Míg a világ sok helyén csak a tiltásig jutnak, a magyar kormány a cselekvés és a megelőzés útjára lépett. A "Mozdulj a NET-ről a valóságba!" program célja, hogy ne elvegyük a telefont a gyerekektől, hanem valami jobbat adjunk helyette. A kormány ezért országszerte támogatja a futókörök, kerékpár- és görkorcsolyaparkok, mászófalak, jégpályák és sípályák építését. A cél, hogy a gyerekek újra felfedezzék a mozgás és a közösségben eltöltött idő örömét.

Védelem a legkisebbeknek, támogatás a fiataloknak

A kormány a törvényhozás szintjén is lép. Nagy-Vargha Zsófia helyettes államtitkár bejelentette: törvényjavaslat készül arról, hogy a kereskedőknek kötelező lesz feltüntetni, hogy az okoseszközök 6 év alatt nem ajánlottak. Emellett országos lelkiegészség-roadshow és egymilliárd forintos pályázati csomag segíti az ifjúsági közösségi terek létrehozását és a mentális egészséggel kapcsolatos programokat. Még egy egyetemisták által fejlesztett applikációt is támogatnak, ami jutalmazza a képernyőidő-csökkentést. Ez a gondoskodó állam politikája: felismerni a veszélyt, és kézzelfogható segítséget nyújtani a magyar családoknak.

Forrás: MTI