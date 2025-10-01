Dráma a szőlőültetvényeken: pusztító kór fenyegeti a magyar borászat jövőjét

Megosztás itt:

Idén látványosan felgyorsult az amerikai szőlőkabóca által terjesztett aranyszínű sárgaság fitoplazma betegség terjedése, amely a szőlő teljes pusztulásához vezet – hangzott el egy zalai konferencián. Július közepéig a 22-ből már 15 hazai borvidékről jelentettek eseteket, a legsúlyosabb helyzet pedig Zalában van.

A betegség elterjedésében szerepe van a szabályozásnak is. Legalábbis ez volt leszűrhető Zsolnai Balázs kertészmérnök, növényvédő szakember előadásából, aki elmondta, hogy a kabóca ugyan már 2006-ban megjelent az országban, de nem zárlati kártevő, ezért nem is tudtak védekezni ellene. Egészen 2013-ig nem volt itt a fitoplazma, addigra viszont az amerikai szőlőkabóca annyira elterjedt, aminek eredménye a mai helyzet.

