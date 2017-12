Drágul a Budai Vigadó felújítása

POLGÁRMESTER SZERETNE MARADNI, EZÉRT NEM VESZI FEL AZ ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕI MANDÁTUMÁT AZ ÚJ KEZDET ELNÖKE, HA AZ LMP LISTÁJÁRÓL BEKERÜLNE A PARLAMENTBE. GÉMESI GYÖRGY: A MUNKÁT VÁLASZTOTTAM, MERT IGENIS, EBBEN AZ ORSZÁGBAN VÁLTOZÁSRA VAN SZÜKSÉG ÉS ENNEK FELTÉTELEIT HELYBEN LEHET MEGTEREMTENI. LMP: TELEFONON FENYEGETTEK A FIDESZTÕL EGY VIDÉKI POLGÁRMESTERT, AKI LEÜLT SZÉL BERNADETTEL BESZÉLGETNI. 1,4 MILLIÁRDJÁBA IS KERÜLHET ÉVENTE A MAGYAR ÁLLAMNAK A WIZZ AIR 5 BALKÁNI JÁRATA - 444.HU A FEJLESZTÉSI TÁRCA NEM ADTA KI A VESZTESÉGEK MEGTÉRÍTÉSÉRÕL SZÓLÓ SZERZÕDÉST, DE AZT KÖZÖLTE, HOGY ÁPRILISBAN ÉS JÚNIUSBAN 233 MILLIÓ FORINTOT FIZETTEK KI A LÉGITÁRSASÁGNAK. ELISMERTE ÉVES PARLAMENTI MEGHALLGATÁSÁN A KÜLÜGYMINISZTER, HOGY BIZONYTALAN HÁTTERÛ CÉGEKKEL IS KÖTHETNEK SZERZÕDÉSEKET A KÜLKÉPVISELETEK. SZIJJÁRTÓ PÉTER: NÉHÁNY ORSZÁGBAN NEM LEHET PONTOSAN KIDERÍTENI, HOGY KI A VÁLLALKOZÁSOK TULAJDONOSA. DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ: A MAGYAR KORMÁNYNAK NINCSENEK KÜLPOLITIKAI SZÖVETSÉGESEI, MERT MINDENKIVEL ÖSSZEVÉSZ. ARA-KOVÁCS ATTILA: RADVÁNYI K. MIKLÓS FRONTÁLIS TÁMADÁSÁVAL MEGSZÛNTEK AZOK AZ ILLÚZIÓK IS, AMIKET A KABINET A TRUMP-ADMINISZTRÁCIÓ IRÁNT TÁPLÁLT. GKI: EGYRE KEVÉSBÉ REÁLIS A KORMÁNY ÁLTAL VÁRT 4 SZÁZALÉK FELETTI NÖVEKEDÉS, A GAZDASÁGKUTATÓ IDÉN ÉS JÖVÕRE IS 3,8 SZÁZALÉKOS BÕVÜLÉSSEL SZÁMOL. EMELT FIZETÉST KAP A NAPOKBAN 90 EZER EGÉSZSÉGÜGYI SZAKDOLGOZÓ, AZ ILLETMÉNYNÖVEKEDÉS EGY 4 LÉPCSÕS BÉREMELÉSI FOLYAMAT MÁSODIK ÁLLOMÁSA. BREXIT: A TEGNAPI KUDARC UTÁN MÁR HOLNAP FOLYTATÓDHATNAK A KILÉPÉSI TÁRGYALÁSOK, A BRIT MINISZTERELNÖK VISSZATÉR BRÜSSZELBE. A BRIT JAVASLAT SZERINT ÉSZAK-ÍRORSZÁG SPECIÁLIS KERESKEDELMI ÖVEZETKÉNT MÛKÖDNE, A ÍR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA VISZONT EZT NEM FOGADJA EL. BARCELONÁBAN TÖBB TÍZEZREN TÜNTETTEK, MIUTÁN KIDERÜLT, HOGY A LEGNÉPSZERÛBB ELSZAKADÁSPÁRTI SZERVEZET ELNÖKÉT NEM ENGEDIK SZABADON, ÍGY NEM INDULHAT A VÁLASZTÁSON. NAGYSZABÁSÚ RAZZIÁT TARTOTTAK NÉMETORSZÁGBAN A HAMBURGI G20-CSÚCSON TÖRTÉNT ZAVARGÁSOK MIATT, A RENDÕRÖK 24 LAKÁST ÉS SZÉLSÕBALOLDALI TALÁLKOZÓHELYET KUTATTAK ÁT. ÕRIZETBE VETTÉK KIJEVBEN MIHEIL SZAAKASVILIT, AZ EGYKORI GEORGIAI ELNÖKÖT BÛNSZERVEZETEKKEL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉSSEL GYANÚSÍTJÁK; HÍVEI ÖSSZECSAPTAK A RENDÕRÖKKEL. JÖVÕRE TÁVOZIK BAJORORSZÁG KORMÁNYFÕI POSZTJÁRÓL ORBÁN VIKTOR EGYIK LEGFÕBB SZÖVETSÉGESE, HORST SEEHOFER. UTÓDJA A NÁLA IS KONZERVATÍVABB MARKUS SÖDER LEHET. HALOTTAI IS VANNAK A TÉLI ÁRVIZEKNEK ALBÁNIÁBAN, 7 EZER CSALÁDOT KELLETT KITELEPÍTENI ÉS TÖBB MINT 10 EZER CSALÁD OTTHONÁBAN NINCS ÁRAM. MOSZKVÁBAN MEGNEVEZTÉK A KÜLFÖLDI ÜGYNÖKNEK MINÕSÍTETT TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ESZKÖZÖKET, A 9 MÉDIUM KÖZÖTT VAN AZ AMERIKA HANGJA ÉS A SZABAD EURÓPA RÁDIÓ. A FRANCIA ELNÖK IS INTI DONALD TRUMPOT ATTÓL, HOGY EGYOLDALÚAN ELISMERJE JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT BBC. EMMANUEL MACRON: A VITATOTT STÁTUSZÚ VÁROS HELYZETÉT IZRAEL ÉS A PALESZTIN HATÓSÁGOK KÖZÖTTI TÁRGYALÁSNAK KELL ELDÖNTENIE. AZ USA LEGFELSÕBB BÍRÓSÁGA JÓVÁHAGYTA TRUMP ELNÖK LEGUTÓBBI RENDELETÉT, MISZERINT CSÁD, IRÁN, LÍBIA, SZOMÁLIA, SZÍRIA ÉS JEMEN ÁLLAMPOLGÁRAINAK MEGTILTHATJÁK A BEUTAZÁST AZ USA-BA. AGYONLÕTTÉK CLEVELANDBEN AZ ÜDVHADSEREG EGYIK ADOMÁNYGYÛJTÕJÉT,A 27 ÉVES GYILKOS 5 MILLIÓ DOLLÁR ÓVADÉK FEJÉBEN SZABADLÁBON VÉDEKEZHET. MEGHALT ALI ABDULLAH SZÁLEH VOLT JEMENI ELNÖK A HÚSZI LÁZADÓKKAL VÍVOTT HARCOKBAN, SZANAÁBAN - JELENTETTE AZ AL-ARABÍJA PÁNARAB HÍRTELEVÍZIÓ. A HARCOK IDEIGLENES BESZÜNTETÉSÉT KÉRTE A FELEKTÕL AZ ENSZ JEMENI HUMANITÁRIUS KOORDINÁTORA. A HÍR TV INFORMÁCIÓI SZERINT GYILKOSSÁG TÖRTÉNT AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA SZEGED FELÉ VEZETÕ SZAKASZÁN, A CSENGELEI PIHENÕHELYNÉL; A RENDÕRSÉG KÉSÕBBRE ÍGÉRT TÁJÉKOZTATÁST. VÁDAT EMELT A FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZSÉG AZ ELLEN A FÉRFI ELLEN, AKINEK A LAKÁSÁRÓL TÖBB MINT 83 EZER GYEREKPORNÓ FELVÉTEL KERÜLT ELÕ, MÉG ÁPRILISBAN. ÁROKBA CSAPÓDOTT ÉS A TETEJÉRE BORULT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI TISZAJENÕ ÉS TISZABÖG KÖZÖTT, A JÁRMÛ VEZETÕJE MEGSÉRÜLT, A MENTÕK KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. HAMIS KINCSTÁRJEGYET AKART BEVÁLTANI AZ EGYIK SALGÓTARJÁNI POSTÁN EGY 31 ÉVES FÉRFI, A RENDÕRÖK ELFOGTÁK ÉS SZAKÉRTÕK BEVONÁSÁVAL FOLYTATJÁK AZ ELJÁRÁST ELLENE. VÁDAT EMELTEK EGY AUTÓLOPÁSRA SZAKOSODOTT BÛNSZERVEZET TAGJAI ELLEN, A 3 FÉRFI MEGRENDELÉSRE LOPTA ÉS BONTOTTA AZ AUTÓKAT CEGLÉD KÖRNYÉKÉN. ELHUNYT CSONTOS JÁNOS, A JÓZSEF ATTILA-DÍJAS KÖLTÕT, ÍRÓT, ÚJSÁGÍRÓT MÉLTÓSÁGGAL VISELT, SÚLYOS BETEGSÉG UTÁN, 55 ÉVES KORÁBAN ÉRTE A HALÁL.