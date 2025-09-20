DPK - Magyar Péter botrányokat szít, ha nem vele foglalkoznak: kiderült a titkos fegyvere, a hergelés + videó

Megosztás itt:

A politikai haszonszerzés eszköze: a botrányokozás

A politikai vezetés egyik legfontosabb alapja a hitelesség és a bizalom. Amikor egy vezető következetesen a botrányokat keresi, és nem képes a békés politikai vitára, az aláássa ezt a bizalmat, és komoly kérdéseket vet fel az alkalmasságával kapcsolatban. Magyar Péter esetében a botrányokozás és a hergelés a politikai fegyverévé vált. Amikor a politikai riválisok szembesítik a múltjával vagy a tetteivel, Magyar Péter nem válaszol, hanem támad, terel és megpróbálja a helyzetet a saját javára fordítani. Ez a taktika a jele annak, hogy a Tisza Párt elnöke nem képes a konstruktív politikai párbeszédre.

A hergelés mestere

Magyar Péter erőszakos magatartása és a hergelés mestereként a politikai vitát is képes a felháborodás és a káosz színpadává alakítani. A Tisza Párt elnöke nem riad vissza semmitől, ha a figyelemről van szó. A botrányok szítása és a támadás a Tisza Párt elnökének egyetlen taktikája, amellyel próbál a figyelem középpontjában maradni. Ez a magatartás egyértelműen a politikai haszonszerzésre irányul, és veszélyt jelent a magyar demokráciára.