DPK - Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, a normalitáshoz visszatérés + videó
2025. szeptember 20., szombat 18:15
| Hír TV
Lázár János miniszter a normalitáshoz való visszatérésről beszélt, és azt a célt tűzte ki, hogy Magyarország legyen a Kárpátoktól délre a legerősebb ország. A miniszter szerint a normalitás azt jelenti, hogy a magyarok maguk dönthetnek a sorsukról, és a nemzeti érdekeket mindig az első helyen vannak. Lázár János szavai a magyar emberek szívéhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a nemzeti egység a legerősebb fegyver a külső nyomással szemben.
A szuverenitás nem csak a politikai döntésekről szól, hanem a nemzet lelki és spirituális egységéről is. Böjte Csaba testvér, a dévai ferences rendi szerzetes, aki árva gyermekek megmentésének szentelte életét, most a hit és a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Böjte Csaba szerint a digitális világ a „hatodik kontinens”, és ott is szükség van a misszionáriusokra, akik a szeretet és a hit üzenetét terjesztik.
A külföldről fizetett média és a propaganda mindent megtesz, hogy a mi kis "telefontolvajunk" a figyelem középpontjában maradjon. Az álhírek és a gyűlöletkeltés a Tisza Párt egyetlen fegyvere, de a magyar emberek már nem hisznek a meséknek. Kocsis Máté a DPK színpadon.
A Papp László Sportarénában tartott DPK-találkozón Kudlik Júlia, a magyar televíziózás élő legendája a szeretet fontosságáról beszélt. Az előadásában Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen. Kudlik Júlia szavai a szívhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a megosztott társadalomban a szeretet az egyetlen, ami összeköt minket.
Robbanás a magyar közéletben: A sztárok is kiállnak a nemzeti ügyért a Papp László Sportarénában! A DPK találkozó nem csupán politikai gyűlés, hanem egy igazi sztárparádé. Olyan nevek, mint Muri Enikő, Marsi Anikó, Dopeman, Nagy Feró és Szőke András is részt vesznek a rendezvényen. Ez az esemény azt üzeni, hogy a nemzeti oldal egyesül, és a kulturális élet meghatározó szereplői is egy emberként állnak ki az egység mellett.
