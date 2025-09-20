DPK - Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, a normalitáshoz visszatérés + videó

Elon Musk is beszállt a magyar és a svéd miniszterelnök között zajló vitába + videó

A külföldről fizetett média és a propaganda mindent megtesz, hogy a mi kis "telefontolvajunk" a figyelem középpontjában maradjon. Az álhírek és a gyűlöletkeltés a Tisza Párt egyetlen fegyvere, de a magyar emberek már nem hisznek a meséknek. Kocsis Máté a DPK színpadon.

A szuverenitás nem csak a politikai döntésekről szól, hanem a nemzet lelki és spirituális egységéről is. Böjte Csaba testvér, a dévai ferences rendi szerzetes, aki árva gyermekek megmentésének szentelte életét, most a hit és a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Böjte Csaba szerint a digitális világ a „hatodik kontinens”, és ott is szükség van a misszionáriusokra, akik a szeretet és a hit üzenetét terjesztik.

DPK - Kudlik Júlia: a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen + videó A Papp László Sportarénában tartott DPK-találkozón Kudlik Júlia, a magyar televíziózás élő legendája a szeretet fontosságáról beszélt. Az előadásában Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, és azt üzente a magyar embereknek, hogy a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen. Kudlik Júlia szavai a szívhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a megosztott társadalomban a szeretet az egyetlen, ami összeköt minket.