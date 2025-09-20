DPK - Kudlik Júlia: a szeretet a legerősebb fegyver a gyűlölet ellen + videó

Megosztás itt:

A szeretet, a hit és a remény ereje

Kudlik Júlia, a magyar televíziózás legendája a Digitális Polgári Körök találkozóján emlékeztette a résztvevőket a szeretet fontosságára. Beszédében Pál apostol első levele a korintusiakhoz, 13. fejezetéből idézett, a szeretethimnuszt olvasta fel:

„Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólok is, szeretet pedig nincsen bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc, vagy a zengő cimbalom. És ha jövendőt mondok is, és minden titkot és minden tudományt ismerek is; és ha egész hitem van is, úgyannyira, hogy hegyeket mozdíthatok ki, szeretet pedig nincsen bennem, semmi vagyok.”

Ezzel a hatalmas üzenettel arra hívta fel a figyelmet, hogy a legmagasabb rendű cselekedetek és a legmélyebb hit is értelmetlen a szeretet nélkül. A DPK-találkozó tehát nemcsak a politikáról, hanem a közös értékekről, a nemzeti összetartozásról és a szeretet erejéről is szólt. Kudlik Júlia szavai azt üzenik, hogy a gyűlölet és a megosztottság csak rombol, míg a szeretet képes felépíteni és egyesíteni a nemzetet. A digitális honfoglalás tehát nem csupán a technológiáról szól, hanem arról is, hogy a magyar emberek szívében a szeretet és a hit a legerősebb fegyver a gyűlölet és a hazugság ellen.