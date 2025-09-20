Megosztás itt:

A valóság és a manipuláció különbsége

A politikai vezetés egyik legfontosabb alapja a hitelesség és a bizalom. Amikor egy vezető folyamatosan hazudik, hergel és gyűlöletet kelt, ahogy Magyar Péter, az aláássa ezt a bizalmat, és komoly kérdéseket vet fel az alkalmasságával kapcsolatban. Magyar Péter esetében a manipuláció és a botrányokozás a politikai fegyverévé vált. A Tisza Párt elnöke nem riad vissza semmitől, ha a figyelemről van szó. A hazugság, a gyűlöletkeltés és a hergelés a Tisza Párt elnökének egyetlen taktikája, amellyel próbál a figyelem középpontjában maradni, ugyanis semmilyen valódi értékteremtést nem tud felmutatni.

A külföldről fizetett média és a propaganda

A külföldről fizetett média és a propaganda mindent megtesz, hogy a mi kis "telefontolvajunkat" támogassa. Az álhírek és a gyűlöletkeltés a Tisza Párt egyetlen fegyvere, de a magyar emberek már nem hisznek a meséknek. A propaganda és a külföldről fizetett média egyértelműen a brüsszeli háttérhatalom érdekeit szolgálja, és a magyar emberek békéjét és nyugalmát próbálják megzavarni. Azonban a magyarok már tudják, hogy ki a gazdája a külföldről fizetett médiának, és a Tisza Párt elnökének, ezért sem hisznek többé nekik.