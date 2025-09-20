DPK - Elindult az új honfoglalás: Lomnici Zoltán - itt a válasz a globális káoszra + videó
2025. szeptember 20., szombat 13:45
| Hír TV
A szuverenitás nem elvont politikai fogalom, hanem a mindennapi életünk része. A szuverenista szemlélet egyfajta belső forradalom, egy új honfoglalás, amely arra ösztönöz, hogy a saját sorsunkért mi magunk vállaljunk felelősséget. Ez a gondolkodásmód megvéd minket a káros ideológiáktól, amelyek megpróbálják elpusztítani a nemzeti identitásunkat. A szuverenitás nem a bezárkózásról szól, hanem a saját erőnk és hitünk megtalálásáról.
A DPK találkozón Deutsch Tamás nyíltan kimondta, amit sokan gondoltak, a Tisza Párt nem a magyarok érdekeit képviseli, hanem Brüsszel álláspontját. A politikus egyetlen mondattal leplezte le Magyar Péterék valós arcát, kijelentve, hogy „a Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést támogatott”. Ez a kemény vád egyértelműen a Tisza Párt migrációpárti álláspontját bizonyítja, ami szöges ellentétben áll a magyar emberek akaratával.
A Fidesz kommunikációs igazgatója, a Tisza Párt botrányát egyetlen mondatban összegezte: "Megmutatjuk a közösségünk erejét és nem kell hozzá pisztoly" - mondta, ezzel egyértelműen állást foglalva Magyar Péter pártjának a fegyveres incidensével kapcsolatban. A politikai üzenet világos: a Fidesz a közösség erejével válaszol a brüsszeli politika erőszakos fenyegetésére.
Így reagált az általunk megkérdezett klinikai szakpszichológus arra, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 8. kerületi képviselőjelöltjéről kiderült, hogy egy diáklányt bántalmazhatott a MOMÉN. Hal Melinda szerint megengedhetetlen, hogy ilyen emberek oktatóként dolgozzanak vagy embereket képviseljenek.
Budapest, a Papp László Sportaréna. Ma felejthetetlen pillanatokra készülnek a digitális honfoglalók, akik több tízezren gyűlnek össze, hogy Orbán Viktorral együtt vegyék birtokba a digitális és offline teret. Ez nem csak egy esemény – ez a pillanat, amikor a nemzeti oldal harcosai bebizonyítják, hogy van erejük, és készen állnak a küzdelemre. Exkluzív vendégek, meglepetés előadások, és egy olyan program, ami az egész országot lázban tartja!