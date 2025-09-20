Keresés

DPK - Deutsch Tamás: A Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést megszavazott - a brüsszeli álláspontot képviselik + videó

2025. szeptember 20., szombat 13:30 | Hír TV

A DPK találkozón Deutsch Tamás nyíltan kimondta, amit sokan gondoltak, a Tisza Párt nem a magyarok érdekeit képviseli, hanem Brüsszel álláspontját. A politikus egyetlen mondattal leplezte le Magyar Péterék valós arcát, kijelentve, hogy „a Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést támogatott”. Ez a kemény vád egyértelműen a Tisza Párt migrációpárti álláspontját bizonyítja, ami szöges ellentétben áll a magyar emberek akaratával.

DPK - Menczer Tamás erősen nyitott, odaszúrt a kiskakasnak: nem kell pisztoly a közösségünk erejéhez + videó

 A Fidesz kommunikációs igazgatója, a Tisza Párt botrányát egyetlen mondatban összegezte: "Megmutatjuk a közösségünk erejét és nem kell hozzá pisztoly" - mondta, ezzel egyértelműen állást foglalva Magyar Péter pártjának a fegyveres incidensével kapcsolatban. A politikai üzenet világos: a Fidesz a közösség erejével válaszol a brüsszeli politika erőszakos fenyegetésére.
Globál - Nógrádi György szerint elszabadult a pokol: lángokban álló Európa a polgárháború küszöbén + videó

Globál - Nógrádi György szerint elszabadult a pokol: lángokban álló Európa a polgárháború küszöbén + videó

 Nógrádi György, a neves biztonságpolitikai szakértő a magyar-svéd politikai vitát is magába foglaló elemzésében arra figyelmeztet, hogy Európa a káosz felé sodródik. A liberális kormányok felelőtlen politikája miatt polgárháború-közeli helyzet alakult ki, ahol a britek a migránsok miatt tüntetnek, a franciák pedig a megszorítások miatt tombolnak az utcákon. A kérdés már csak az, meddig tartható fenn ez a beteges állapot?

Műsorok

Svenk, a HírTV mozimagazinja

Svenk, a HírTV mozimagazinja

 A hetente szombatonként 22:50-kor műsorra kerülő Svenkben Zavaros Eszter műsorvezető kalauzolja a nézőket a magyar filmipar múltjába, jelenébe és jövőjébe.
Sajtóklub - ajánló

Sajtóklub - ajánló

 Aktuális kérdések, hétről-hétre! Fontos témák, kivételes vélemények! Minden vasárnap 19 óra 10 perctől órától jelentkezik Sajtóklub című műsorunk.
Vezércikk - ajánló

Vezércikk - ajánló

 Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Paláver - ajánló

Paláver - ajánló

 A HírFM és a HírTV közös műsora a Paláver. Itt a hallgatók közvetlenül is részt vehetnek a műsorfolyamban. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A műsor telefonszáma: +36 (1) 799 29 99.

DPK - Elindult az új honfoglalás: Lomnici Zoltán - itt a válasz a globális káoszra + videó

DPK - Elindult az új honfoglalás: Lomnici Zoltán - itt a válasz a globális káoszra + videó

 A szuverenitás nem elvont politikai fogalom, hanem a mindennapi életünk része. A szuverenista szemlélet egyfajta belső forradalom, egy új honfoglalás, amely arra ösztönöz, hogy a saját sorsunkért mi magunk vállaljunk felelősséget. Ez a gondolkodásmód megvéd minket a káros ideológiáktól, amelyek megpróbálják elpusztítani a nemzeti identitásunkat. A szuverenitás nem a bezárkózásról szól, hanem a saját erőnk és hitünk megtalálásáról.
Hal Melinda: zéró tolerancia van az erőszakkal szemben

Hal Melinda: zéró tolerancia van az erőszakkal szemben

 Így reagált az általunk megkérdezett klinikai szakpszichológus arra, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 8. kerületi képviselőjelöltjéről kiderült, hogy egy diáklányt bántalmazhatott a MOMÉN. Hal Melinda szerint megengedhetetlen, hogy ilyen emberek oktatóként dolgozzanak vagy embereket képviseljenek.
