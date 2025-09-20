DPK - Deutsch Tamás: A Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést megszavazott - a brüsszeli álláspontot képviselik + videó
Megosztás itt:
2025. szeptember 20., szombat 13:30
| Hír TV
A DPK találkozón Deutsch Tamás nyíltan kimondta, amit sokan gondoltak, a Tisza Párt nem a magyarok érdekeit képviseli, hanem Brüsszel álláspontját. A politikus egyetlen mondattal leplezte le Magyar Péterék valós arcát, kijelentve, hogy „a Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést támogatott”. Ez a kemény vád egyértelműen a Tisza Párt migrációpárti álláspontját bizonyítja, ami szöges ellentétben áll a magyar emberek akaratával.
A Fidesz kommunikációs igazgatója, a Tisza Párt botrányát egyetlen mondatban összegezte: "Megmutatjuk a közösségünk erejét és nem kell hozzá pisztoly" - mondta, ezzel egyértelműen állást foglalva Magyar Péter pártjának a fegyveres incidensével kapcsolatban. A politikai üzenet világos: a Fidesz a közösség erejével válaszol a brüsszeli politika erőszakos fenyegetésére.
Nógrádi György, a neves biztonságpolitikai szakértő a magyar-svéd politikai vitát is magába foglaló elemzésében arra figyelmeztet, hogy Európa a káosz felé sodródik. A liberális kormányok felelőtlen politikája miatt polgárháború-közeli helyzet alakult ki, ahol a britek a migránsok miatt tüntetnek, a franciák pedig a megszorítások miatt tombolnak az utcákon. A kérdés már csak az, meddig tartható fenn ez a beteges állapot?
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
A szuverenitás nem elvont politikai fogalom, hanem a mindennapi életünk része. A szuverenista szemlélet egyfajta belső forradalom, egy új honfoglalás, amely arra ösztönöz, hogy a saját sorsunkért mi magunk vállaljunk felelősséget. Ez a gondolkodásmód megvéd minket a káros ideológiáktól, amelyek megpróbálják elpusztítani a nemzeti identitásunkat. A szuverenitás nem a bezárkózásról szól, hanem a saját erőnk és hitünk megtalálásáról.
Így reagált az általunk megkérdezett klinikai szakpszichológus arra, hogy a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 8. kerületi képviselőjelöltjéről kiderült, hogy egy diáklányt bántalmazhatott a MOMÉN. Hal Melinda szerint megengedhetetlen, hogy ilyen emberek oktatóként dolgozzanak vagy embereket képviseljenek.