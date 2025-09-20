DPK - Deutsch Tamás: A Tisza Párt minden illegális migrációt támogató döntést megszavazott - a brüsszeli álláspontot képviselik + videó

DPK - Elindult az új honfoglalás: Lomnici Zoltán - itt a válasz a globális káoszra + videó

A szuverenitás nem elvont politikai fogalom, hanem a mindennapi életünk része. A szuverenista szemlélet egyfajta belső forradalom, egy új honfoglalás, amely arra ösztönöz, hogy a saját sorsunkért mi magunk vállaljunk felelősséget. Ez a gondolkodásmód megvéd minket a káros ideológiáktól, amelyek megpróbálják elpusztítani a nemzeti identitásunkat. A szuverenitás nem a bezárkózásról szól, hanem a saját erőnk és hitünk megtalálásáról.