Belföld

DPK - Böjte Csaba testvér: a digitális világ a hatodik kontinens és ott is szükség van a misszionáriusokra + videó

2025. szeptember 20., szombat 17:22 | Hír TV

A szuverenitás nem csak a politikai döntésekről szól, hanem a nemzet lelki és spirituális egységéről is. Böjte Csaba testvér, a dévai ferences rendi szerzetes, aki árva gyermekek megmentésének szentelte életét, most a hit és a szeretet fontosságára hívta fel a figyelmet. Böjte Csaba szerint a digitális világ a „hatodik kontinens”, és ott is szükség van a misszionáriusokra, akik a szeretet és a hit üzenetét terjesztik.

  • DPK - Böjte Csaba testvér: a digitális világ a hatodik kontinens és ott is szükség van a misszionáriusokra + videó

A digitális világ, mint missziós terület

 Böjte Csaba testvér, a dévai ferences rendi szerzetes, akit a magyar emberek nagy tisztelettel vesznek körül, arra emlékeztetett, hogy a modern világban a hit és a szeretet terjesztése nem állhat meg a fizikai határoknál. Böjte Csaba szerint a digitális világ a „hatodik kontinens”, és ott is szükség van a misszionáriusokra, akik a szeretet és a hit üzenetét terjesztik. Ez a kijelentés azt üzeni, hogy a modern technológia, a közösségi média és az online tér is lehet a jó szolgálatában, ha a hit és a szeretet vezérli.

DPK - Lázár János: Magyar Péter a kockázat, Orbán Viktor a biztonság, a normalitáshoz visszatérés + videó

 Lázár János miniszter a normalitáshoz való visszatérésről beszélt, és azt a célt tűzte ki, hogy Magyarország legyen a Kárpátoktól délre a legerősebb ország. A miniszter szerint a normalitás azt jelenti, hogy a magyarok maguk dönthetnek a sorsukról, és a nemzeti érdekeket mindig az első helyen vannak. Lázár János szavai a magyar emberek szívéhez szólnak, és arra emlékeztetnek minket, hogy a nemzeti egység a legerősebb fegyver a külső nyomással szemben.

