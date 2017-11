Dörömböléssel jelezhet az eltűnt tengeralattjáró legénysége

Nem a szerdán eltűnt San Juan tengeralattjáróról indultak a szombaton észlelt sikertelen műholdas hívások, a keresőegységek azonban újabb jelet fogtak: ezúttal úgy tűnik, mintha a legénység szerszámokkal verné a tengeralattjáró falát, hogy jelet adjon a külvilágnak.

A két keresőhajó és egy amerikai keresőrepülőről vízbe dobott szonárbója által is fogott zajok alapján 120 négyzetkilométeres területre lehet szűkíteni a keresést. Az eredményekről a brit The Guardian és az amerikai CNN is beszámolt.

A német gyártású tengeralattjárón ugyan kilencven napra elegendő élelem és üzemanyag van, a levegő csak hét napra elég, vagyis lassan az oxigénkészlet végére érhet a negyvennégy fős legénység.