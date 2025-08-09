Keresés

Belföld

Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó

2025. augusztus 09., szombat 20:42 | HírTV
Dopeman gyűlölet Magyar Péter

A szeretetországról papoló Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a gyűlöletpolitikát magáévá tett Pityinger László Domeman szerint, aki Komment című műsorunkban velős véleményt mondott a köztársasaági elnök befenyegetéséről beszélő Fleck Zoltán ELTE-oktatóról is.

  Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá" szívták magukat + videó

A teljes adás megtekinthető ITT

Miért nem fogadja be a MOHU gép a palackodat? Íme a leggyakoribb okok!

Csőd szélén az ukrán vasút: bedőlhet az egész rendszer, de a Rothschild már lép

Tüskevár kvíz az igazán művelteknek – Ciki, ha ezen elbuksz

Elutasították a Ferencváros BL-selejtezős ellenfele, a Ludogorec ajánlatát + videó

Sydney van den Bosch-ék házát idegenek vették birtokba

A Crystal Palace a Liverpool mellé állt a vasárnapi Szuperkupa-mérkőzés előtt

Sokkoló merénylet a miniszterelnök ellen! - őrizetben a tettes, döbbenetes tervre derült fény

A Liverpool elárulta, mire költi a Diogo Jota mezeladásokból befolyt pénzt

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó

Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében

Parajdi katasztrófa: Leleplezték a bűnösöket, akik tétlenül nézték a tragédia közeledtét

Top10 - Térjünk a lényegre!

1
Magyar Péter elnémíttatta a Fidesz képviselőjét Kecskeméten + videó
2
Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin + videó
3
Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében
4
Volodimir Zelenszkij: az ukránok nem adják oda a földjüket
5
A számok is cáfolják Magyar Pétert, tízszeresére nőtt az Otthon Start Program után érdeklődők száma + videó
6
Kéri László és felesége ellenzik a kormány intézkedéseit + videó
7
Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó
8
Megvan a Fradiban a potenciál, de még távoli a BL-szint
9
Gerendai Károly is beállhat a Tisza Párt mögé + videó
10
Felfoghatatlan tragédia: férjével együtt hunyt el autóbalesetben a 30 éves Szigeti Barbara Júlia mentős

