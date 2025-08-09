Dopeman: Magyar Péter követői „izomtiborrá” szívták magukat + videó

Gerendai Károly is beállhat a Tisza Párt mögé + videó

Megvan a Fradiban a potenciál, de még távoli a BL-szint

Vezércikk - Orbán Viktor: A magyar álom lényege a saját otthon + videó

Kéri László és felesége ellenzik a kormány intézkedéseit + videó

A számok is cáfolják Magyar Pétert, tízszeresére nőtt az Otthon Start Program után érdeklődők száma + videó

Volodimir Zelenszkij: az ukránok nem adják oda a földjüket

Mentős és a férje halt meg egy balesetben Fejér vármegyében

Kiderült, hogy hol találkozik Trump és Putyin + videó

Megrázó veszteség érte a mentők bajtársi közösségét - írja közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat. Tegnap este közlekedési balesetben elhunyt Szigeti Barbara Júlia bajtársnő, valamint a vele egy gépkocsiban utazó férje Fejér vármegyében.

A rapper korábban már több alkalommal is a drogfogyasztás mellett kampányolt, sőt a kormány drogpolitikáját is kritizálta már.

