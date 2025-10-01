Döntött a magyar nép: jogszerű volt Ruszin-Szendi engedélyének visszavonása – Kétharmad retteg a fegyveres politikusoktól + videó
Megosztás itt:
2025. október 01., szerda 17:40
| Hír TV
Az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke drámai felvetéssel érvelt a jogszabályi szigorítás mellett: a Ruszin-Szendi Romulusz ügyben látott bűncselekménynek most kell megálljt parancsolni. Kósa Lajos szerint nem lehet fittyet hányni a törvényekre, különösen egy politikai karrier előtt álló szereplőnek. Az új szabályozás célja a fegyverrel visszaélés és a közveszély megszüntetése.
Botrány a nemzetközi diplomáciában! Franciaország hivatalosan is elismerte a palesztin államot, látványosan szakítva az évtizedes nyugati hagyománnyal. A gesztus, amely a kétállami megoldást hivatott menteni, Washington és Jeruzsálem szerint csak egy dolgot ér el, legitimálja a Hamász fegyveres uralmát. Vajon a szimbolikus lépés visszavonhatatlanul megosztja a nyugati szövetséget, vagy csak a valós ENSZ botrányt leplezi? - Radar
Fekete zónák, bűnszervezetek, 50 ezer illegálisan elfoglalt lakás. Évtizedes káosz és jogi kálvária után az olasz kormány drasztikus lépésre szánta el magát: gyorsított eljárásban ürítik ki azokat a lakásokat, ahol már évtizedek óta élnek illetéktelenek. Vajon miért most következik be ez a fordulat, és mekkora maffiahálózatot vág szét a rendőrségi akció? Mutatjuk a Radarban.
Vezércikk – a sajtóban ez az a műfaj, ami meghatározza az adott médium legfontosabb üzenetét, de ez már nem csak a nyomtatott sajtótermékek privilégiuma. Hétfőtől péntekig 20 óra 55 perctől gyakorló zsurnaliszták, szókimondó véleményvezérek elemzik a nap legfontosabb híreit.
Semjén Zsolt botrány a kormány megrendítését célozza? A miniszterelnök-helyettes keményen visszavágott a köztelevízióban, kijelentve: kérlelhetetlen ellensége a pedofíliának, és erkölcsi okokból szólalt fel ellene. Szerinte a Demokratikus Koalíció és az ellenzék csak azért akarja lejáratni, mert megvédte az egyházat a gyurcsányi támadásoktól. A cél nem más, mint a politikai rágalamzás fegyverével megbuktatni a kormány politikáját.
Míg Nyugat-Európa régóta küzd a bevándorlás következményeivel, a bevándorlás Magyarország területén nem érzékelhető, köszönhetően a kormánynak. Az Alapjogokért Központ főigazgatója szerint a Magyar Határvédelem nemcsak a fizikai kerítést, hanem a jogi keretek felállítását is jelenti.
Ünnepélyes keretek között adták át szerdán, az idősek világnapján a XVI. kerületi Kertvárosi Idősek Otthonát. A 3,9 milliárd forintos, önkormányzati finanszírozású beruházás Cinkotán az állam támogatásával valósult meg.