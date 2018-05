Döntött a bíróság: lehet élőlánc a Parlament körül

Lehet élőlánc az Országház körül hétfőn, a parlament alakuló ülésének előestéjén. A TASZ támadta meg a rendőrség elutasító határozatát a bíróságon pedig a jogvédő szervezetnek adott igazat. A rendőrség arra hivatkozva tiltotta be az élőláncot, hogy a demonstráció zavarná a parlament működését. Az alakuló ülés idejére az Országgyűlési Őrség lezárja a Kossuth teret.

„Ez azt jelenti, hogy lehet tüntetni, de a bíróság döntése nem érinti az Országgyűlési Őrség területlezáró határozatát. Úgyhogy az is életbe fog lépni hétfő este. Hétfő estétől tüntetni is lehet, amit a rendőrségnek mostantól biztosítania kell. Most a hatóságok oldalán pattog a labda. A rendőröknek és az Országgyűlési Őrségnek kell együttműködve biztosítania azt, hogy hétfőn este elkezdődhessen ez az élőlánc” – nyilatkozta a Hír TV-nek Hegyi Szabolcs, a TASZ szakértője.