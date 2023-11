Donáth Anna újra kőkeményen nekiment Gyurcsányéknak

Megosztás itt:

Donáth Anna szerint az ellenzéket maga Gyurcsány Ferenc hitelteleníteni el.

Ha ugyanis a Fidesznek azt kell elhitetnie az ellenzéki szavazóknak, hogy az ellenzék maga hiteltelen, hogy hazudik, hogy nem lesznek jobbak, ne bízzanak meg bennük, akkor nem kell mást csinálniuk, mint amit amúgy csinálnak 13 éve, újjal mutogatniuk és elkezdeni gyurcsányozni - jelentette ki az EP-képviselő.

Donáth Anna kritizálta a kormányt, azt állítva, hogy a miniszterelnök nem mondott igazat a gazdaság állapotról. A politikus azonban hangsúlyozta: hazugsággal lehet vádolni Gyurcsány Ferencet is.

De mennyire hiteles az az ellenzék, vagy mennyire hiteles ettől az ellenzéktől ez a kritika, ha ugyanezeket el tudják mondani és sajnos mi is el tudjuk mondani szó szerint a Demokratikus Koalíció elnökéről is. A Fidesz pedig kíméletlenül ki is használja ezt. Egyetlen név végtelen ismétlésével újra és újra emlékeztet mindenkit erre - tette hozzá.

Gyurcsány Ferencnek számtalan lehetősége lett volna kiállni és felelősséget vállalni a múltért

- fejtegette Donáth Anna. Szerinte

a DK hazugsággal kampányol és a kritikára fittyet hányva tévedhetetlennek állítja be magát.

Úgy fogalmazott,

aki pedig a magyar kormány idő előtti leváltását ígérgeti, az hazudik... reggel, éjjel meg este.

Donáth Anna azonban nem először ment neki Gyurcsány Ferencnek. Korábban az őszödi beszédet idézve vágott oda neki.

A hisztériaellenzék, amely önmagáról önmagáért beszél kudarcra van ítélve

- reagált az LMP társelnöke Donáth Anna beszédére. Ungár Péter már korábban is látszatkonfliktusnak nevezte a Momentum-DK vitát. Akkor rámutatott: Donáth Anna úgy támadja Gyurcsány Ferencet, hogy a Momentum a mai napig folytat egyeztetéseket a Demokratikus Koalícióval önkormányzati helyekről.

Kisebb ellentmondás

A Mandiner szerint kérdés már csak az, hogy ezt vajon a Momentum többi politikusa is így gondolja-e, ha már Fekete-Győr András szerint a Gyurcsányékkal közös munkának „voltak sikeres szakaszai”, és ha már Hajnal Miklós szerint is maximum 7-8 százalékra mérik a Momentumot (amire persze rá akarnak cáfolni, ahogy 2019-ben), és azért 2-3 százalék az hibahatár, vagyis akár épp az 5 százalékos parlamenti küszöb közeléből akarhatnak alternatívát kínálni a folyamatosan duzzadó DK-val szemben.